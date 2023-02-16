北市移居第一站 這個重劃區當之無愧

雖日前新版平均地權條例初審通過，但仍不敵全球通膨浪潮，加上缺工問題遲未緩解，建商依舊無法揮去高成本的烏雲，全台房價短期內還嗅不到反轉訊號，尤其身為首善之都的台北市，新案動輒三位數的行情高懸，早已超過一般購屋者能力，近 3 年約 18 萬人口陸續移居新北、桃園，當中又以新北為大宗，而這波大規模的居住板塊位移，催生出許多新的房市熱區。

江翠北側重劃區認同度高

與台北市僅一橋之隔的板橋，挾著江翠北側重劃區的新生腹地，配合既有的捷運路網和成熟機能，在這波「大遷徙」中，隨即佔得有利高度，即便整體房價隨著開發腳步逐步上揚，但相較台北市還是便宜許多，因此買氣溫度始終穩定，且新案表現多數超出市場預期，迅速躍居當下新北房市的領頭羊。

江翠北側重劃區不僅與台北市隔新店溪而望，並能就近利用華江橋串連台北市中心，同時一旁的台 64 快速道路可銜接中山高速公路，優異的地理區位融合豐富的連外路網，成為備受台北市客層認同的關鍵因素。

位居新北政經中心的板橋，成熟的生活機能造就完善的居住品質。

市中心少見大基地社區

然而，前一波受惠於新板特區的帶動翻轉，板橋居住質感已大為領先其他新北行政區，不過後續礙於欠缺大面積的完整建地，新案供給量能明顯銜接不及，熱度反被鄰近的新莊所超越，直到江翠北側重劃區問世，憑藉高比例的台北市客層，使得板橋又再度奪回房市主動權。

回顧近些年江翠北側重劃區走勢，一線建商早早策馬趕至，包含潤泰等上市櫃公司，而在地指標建商同樣動作頻頻，像是新濠、大昌、潤泰等口碑品牌均握有不少土地庫存，因而有能力打造市中心少有的大基地社區，其中新濠建設預計農曆年後公開的新案，公設中便規劃露天泳池，屆時可望掀起一波市場話題。

江子翠重劃區具備大台北稀有的水岸綠意環境。

大台北少有的水岸優勢

另一方面，細究江翠北側重劃區的台北市客層，絕大多數為青壯世代，他們並非完全沒有預算，而是收入不足以負擔台北市目前的高昂房價，所以轉為尋求適合原本居住型態的新北一環城市，板橋便成為絕佳的購屋標的。

新濠建設指出江翠北側重劃區之所以搖身台北市客層移居新北的第一選 擇，除了腹地完整、街道整齊、交通便捷和機能完整外，更具備大台北少有的水岸條件，特別公園、水岸向來是台北市客層所追逐的理想居家環境，僅需一橋之隔便能享有水岸景觀、河濱公園，況且總價門檻更有優勢，自然造就了穩定不衰的區內買氣具。