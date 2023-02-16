南科菁英新貴首選LM別墅聚落「聯上APPLE」滂礡登場

緊追竹科模式 高薪新貴卡位南科特區

重大建設帶動區域轉型發展，產業進駐帶來人口紅利，兩項因素都影響城市發展的關鍵，最明顯的例子就是南科台積電帶來的起飛效應。

台積電進駐投資南部科學園區，興建高端晶圓廠，順勢帶動周邊供應鏈如：聯電、南茂、ASML、台灣應材、東京威力科創等各大廠亦持續加碼南科擴廠，2022年Q3南科產值已達1.16兆，緊追竹科發展腳步，一舉躍升成全台第二大產業園區，去年底台積電同時宣布投資逾1.86兆元，將釋出2.35萬營建職缺以及超過上萬個高科技工作機會，並已開始量產3、5奈米製程技術，預估全球約1.5兆美元終端產品價值，複製竹科發展模式，許多新貴也趁勢卡位，市場供需也帶動園區周邊房價上揚。

南科富人里 高薪、高學歷、高生育率

根據「國家科學及技術委員會」統計，在南科園區從業人員增加至9.26萬人，一年內增幅逾10%，遠遠超過竹科6.7%、中科4.5%，同時依據南市府地政局資訊，自縣市合併後南所在的善化、新市與安定區等南科周邊居住人口，也從10.84萬人，提升至去年底已達11.92萬人、人口增加10%，成長幅度驚人。

而根據政部的綜所稅所得中位數統計，離南科園區最近的LM特區「蓮潭里」，區域綜所稅所得中位數高達168.7萬元，躍昇成台南最有錢的行政里，也是全台第十富行政里。不斷有青壯年人口遷入，具有年輕、生育率高等趨勢，15歲以下人口占該里總人口30％、31至50歲則也有50％，是全台南市649里中最年輕的里。

LM特區發展成熟，文教設施陸續完善，也成為南科菁英家庭居住首選。

高品質美式氛圍 LM特區成菁英首選

南市府以竹科週邊住宅規劃為基礎，為滿足龐大就業人才移居生活需求，針對南科周邊土地進行區段性開發計畫，以LM特區優先開發進行。LM特區不僅是距離南科最近的生活區塊，也是目前發展最成熟的重劃區，完善的住商分離設計，全線道路電纜地下化，優美的重劃區街廓，如同歐美高級住宅區的低密度純住特區，讓LM特區成為南科菁英最愛的住宅聚落。隨著人口成長，區域內公共建設、文教設施也持續推動，公托與小新國小、蓮潭國中的設立，讓LM特區成為眾多南科家庭首選居住區域。

「聯上Apple」打造純住美式別墅聚落，基地緊鄰蓮潭公園與國小校園景觀。

校園公園首排 聯上APPLE打造最美別墅特區

看準南科精英對於高品質生活的追求，上市指標建商聯上建設於南科LM特區正核心，推出「聯上APPLE」美式別墅聚落，隆重登場。

「聯上APPLE」基地座落LM特區陽光大道正核心，在最好的土地上建構最好的建築，「聯上APPLE」4800坪基地壯闊開發，也是LM特區內最後一塊大型社區開發件案，更成為南科中高階主管、中下游設備廠商企業主、自營商等客層購屋首選。