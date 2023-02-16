新北都廳大院推出讓利價吸買氣

2023房市贏家心法！新北市政特區為大台北區絕無僅有的行政特區開發案，全案17000坪大街廓基地開發，為帝寶社區3倍大，加上享有捷運到站到家、鄰近新北大都會公園、河岸景觀等特色，百年一遇，同步新北第二行政中心開發案「都廳大院」一推出後小坪數反應熱烈。

大台北為台灣重要政經中心，向來為房市熱區，其中，三重區因鄰近台北市僅一橋之隔，又有機場捷運、捷運新蘆線貫穿其中，加上環狀線串聯大新北，以及綿密的公車路網，交通便捷。 看好三重位處於台北市第一環，新北市第二行政中心定址三重，打造新北市政特區，已於2022年1月動工，相較於新板特區90-100萬、新莊副都心65-76萬，在大台北城市中，享有市政+捷運雙動能，開案6字頭的讓利價格，具備著高CP值的置產優勢。其次，三重緊鄰著台北雙星特區，未來更具增值比價機會。

新北市政特區隨著新北第二行政中心、東森電視總部開工，鄰近的化成、頂崁工業區也可望升級成年產值301公頃的「新北科技園區」，吸引三花棉業與群光電子進駐，帶動周邊房市，圖為3D示意圖。圖／業者提供

政府推淨零碳排建築 營建成本恐再漲35%

房產專家表示，美國聯準會升息後全球房地產買氣觀望，期待半年後就會迎來降價潮，但根據歷史經驗，每次重大經濟危機過後，房價就會迎來上漲，例如美國次貸危機、歐洲金融風暴，甚至前一波Covid19的疫情，當年不敢買進房市，賭房價下跌的人，如今只能看著節節高漲的房價感嘆。

專家分析，隨著平均地權條例過關後房市已逐步消化這負面訊息，目前只有升息因素讓消費者躑躅不前，但現階段民生物資萬物齊漲，就連政府也Hold不住雞蛋漲價，可見得通貨膨脹問題嚴重，現階段要房價下殺幾乎是不可能的任務。

再者，國發會去年3月份公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，要求2050年100%新建物和85%既有建物為淨零碳建築，未來更將導致房價上漲。大台中不動產開發公會理事長王至亮指出，未來淨零碳排將成為營建業的重要成本，首波徵收產業遍及鋼鐵、水泥、石化相關產業，一旦徵收碳稅後，無論直接間接，預估將再導致成本上漲35%，房價更不可能降。

市政中心所在地稀有性高 房價只漲不跌

放眼全台各地的市政特區，從台北信義計畫區、新北市新板特區到台中七期重劃區，跟著行政中心走可說是房地產贏家守則，根據內政部不動產資訊中心統計，從資產增值角度來看，2007年到2021年第三季的14年下來，這幾個行政區漲幅大約都有1到2倍以上的漲幅。

房地產專家指出，1992年房市景氣空頭，但台北市的信義計畫區絲毫不受影響，新成屋建案每坪開價從30萬一路攀升到50萬元再創新高，引起一片譁然，甚至質疑這是建商刻意「炒房」手法。但隨著1993年台北市政府進駐信義計畫區以及重大建設完工，信義計畫區豪宅房價逐年高漲，不少大案開價每坪200萬，甚至上看300萬。當年唱衰信義計畫區的人如今在哪裡？

新板特區2003年房地產推出預售屋每坪25萬元，創下板橋新天價，幾乎等同於台北市大安區舊公寓成交價，同樣引起外界質疑，但同樣隨著重大建設陸續完工，如今已漲到90萬到100萬元，甚至因為供應量少，呈現供需失衡的現象，絲毫不受房地產景氣影響。

台中七期更是可列入重劃區教科書的經典範例，位於台中核心主幹道台灣大道旁353公頃土地，1992年完成重劃時一片荒煙蔓草，不到30年後，已搖身變為台中核心精華區。

不僅台中市政府、市議會座落在此，還有國家級的台中歌劇院。從無到有全新規劃的七期，沒有舊市區的老舊包袱，區內大公園，寬闊的人行步道，豪宅林立，散落著公共藝術與綠色造景，已成為中部富豪最喜愛的家，房價也從每坪不到30萬，如今最高成交價已站上9字頭。

目前新北市全力打造三重的新北第二行政中心，該區又有東森電視總部大樓、面積廣達16座大安森林公園的新北大台北都會水岸公園，2022年初動工的第二行政中心更緊鄰捷運先嗇宮站，勢必成為全台灣絕無僅有的明星地區。

都廳大院位於三環三線正核心地區，一路從國門串連到新板特區，一橋直達雙星特區，打造大台北最繁華的新核心。圖／業者提供

捷運到站就到家 房價補漲效益高

房產專家田大全指出，行政機關進駐帶來龐大的公務與商務需求，有助於房價支撐，從過去的信義計畫區北市大樓，到後來的新板特區的新北市大樓都是如此，未來新北第二行政中心開發，同樣具有優勢。

「都廳大院」捷運出站即到家，捷運三環匯集，三站之內轉乘六條捷運線(中和新蘆線、機場捷運線、環狀線、板南線、淡水信義線、松山新店線）、一高(中山高)、四快(台64與65快速道路、新北環快、台一線快速道路)、八橋(中興橋、重新橋、忠孝橋、台北橋、中山橋、新北大橋、重翠橋、大漢橋)，便利交通機能串聯大台北地區。

軌道經濟結合大街廓開發，更可以帶動房價。位處交通便利的三重，可望複製東京六本木軌道經濟成功經驗，不僅捷運先嗇宮站出站就到家，更可轉乘環狀線、機場捷運，四通八達的交通路網，打造大台北最繁華的新核心。

都廳大院同步新北第二行政中心，採17000坪大街廓開發，第一期基地面積約4562坪，規劃3幢8棟地上28樓、地下6樓建築，近2300戶，設計20至45坪住宅，以2到4房為主，社區規劃多元休閒設施，並且引進飯店式管理，吸引自住客、置產客搶進。

房地產業者表示，新北第二行政中心周邊近期已有多個建案預售中，不過正處於新市政核心的僅有「都廳大院」建案，開案每坪均價落在6字頭，相較於周邊指標案預估上看7字頭，價差逾1成，未來增值潛力大。

新北市政特區緊鄰424公頃的新北大都會公園，超過16個大安森林公園面積，猶如都市綠洲般成為都市民眾最佳休憩場所。圖／業者提供

無敵水岸景觀 廣達16座大安森林公園綠地

業者表示，三重行政特區除了有政府重大建設加持，更重要具備有公園綠地、水岸景觀等豪宅必備的重要元素。「都廳大院」部分戶別享有水景條件，能俯瞰淡水河、大漢溪與新店溪三江交匯水域景觀。

以台北市河岸景觀豪宅為例，大直重劃區的西華富邦，除了開發面積廣達7600餘坪，飯店式豪宅管理，加上俯瞰大直水岸景觀與山景，吸引包括台積電創辦人張忠謀、富邦蔡家、萬豪酒店劉家、印尼紡織大王宋家、聯華神通集團等層峰人士進住，成交價突破200萬元。

三重行政特區緊鄰處廣達424公頃，約16座大安森林公園的新北大都會公園，不僅是全台最大河濱公園，更比紐約中央公園還要大上1.25倍。新北市府以「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」等六大治理策略，從傳統陳舊的綠地水岸中，從南到北規劃入口堰生態區、生活體驗區、都會親水區、左岸運動休閒區、右岸運動休閒區、自然體驗區及出口堰生態區等七大區。

其中，占地4公頃的「熊猴森樂園」，融合台灣特色動物意象，成為全台灣也是全世界最大的全齡共融「提坡滑梯樂園」，全區設有31座大小溜滑梯，100多組遊樂設施，成為親子最佳休閒去處。

百年一遇市政捷運宅 搶進市政核心最後機會

甲山林集團總經理張境在分析，「都廳大院」一次匯聚五大利多，包括市政中心、科技園區、軌道交通、水岸都會公園、17000坪大街廓開發等。市政中心部分將提供3萬2000坪辦公空間、容納3000名市政員工，並闢建近千坪市民廣場。

科技園區部分，除已動工的東森電視總部，周邊1公里內還有玉山銀行希望大樓、三花棉業、群光電子、全球人壽總部等，將與第二行政中心共同形塑強大總部經濟產業聚落，成為新科技廊帶，有望超車內科、南軟。

軌道交通利多部分，「都廳大院」基地位於捷運先嗇宮站出口，捷運到站就到家，1站達捷運機場線三重站，直達機場接軌國際，2站達台北車站雙星特區，3站可串聯6條捷運線。

另外，三重新市政特區鄰近全台最大424公頃新北大都會公園，媲美紐約中央公園，擁淡水河、大漢溪最廣闊水域景觀，水岸綠地環境得天獨厚。 他強調，「都廳大院」可以說是百年難得一遇，與市政府同步開發、同享增值，集結市政到位、捷運到站、公園到家、科園到點等利多，可說是繼新板特區、信義計畫區後，搶進市政核心最後上車機會。