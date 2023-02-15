平均地權利空出盡 頂級自住搶進信義計畫區「冠德信義」

隨《平均地權》條例過關，房市不確定因素落定，剛需客戶逐步回籠，自住市場以精華地段、優質產品率先領跑。北市信義計畫區，兼具國際視野及指標價值，受全球買家與頂級客層青睞。因應內政部不溯及既往原則，更讓高資族群趕在新制上路前，以私法人名義加速佈局。

放眼全球通膨影響，營造成本上漲已成不可逆趨勢，受到地價和興建成本的限制，頂級豪宅市場新推案量縮減，「冠德信義」在信義計畫區可說幾乎沒有對手。2022年台灣永續百大典範企業「冠德集團」（2520），選址信義計畫區內稀有15％純住宅區，區內逾10,000坪公園校園綠地，難以複製的地段，眼見為憑的視野景觀，現在正是入手的最佳時機。

「冠德信義」落址信義計畫區精華地段，B、C棟擁有10,000坪永久棟距視野。

台灣 ESG 永續建築先行者 冠德建設 獲4大公辦都更案

成立近45年的冠德建設，領先台灣建築業界，率先建立ESG策略藍圖，全面推展永續家園，近日營建事業一舉摘獲四項台灣大型公辦都更案：史上最大公辦都更「台鐵北車」、台中首座捷運複合鑽石級綠建築「台中市政府站」，以及「南港台電」、「行二行三公辦都更案」，除改善都市環境，帶動周邊整體發展，也為冠德品牌生產巨大效益，更是給每一位冠德客戶，優良居住品質的保證。

信義計畫區內稀有15％純住宅森林謐境，受全球買家與頂級客層青睞。

國際級門牌 15％純住謐境 絕版公園邸 萬坪曠亮視野

冠德建設不僅收穫政府單位的高度信任，精準分析地段潛能，更奠定冠德豪宅指標的品牌基石。「冠德信義」坐擁信義區僅15%純住森林街廓，鄰近全台百貨密度最高的的精華地段，卻能享有寧靜舒適、綠意盎然的居住環境，其高隱密性、高稀有性更是極少數人的奢華之選。

「冠德信義」產品規劃上，為滿足頂級客層的各式需求，B、C棟以168坪、206坪一層一境，松德公園、興雅國中首排萬坪視野，讓住戶享有高度私密性，創造純粹、靜謐的生活體驗。F棟68坪、80坪限量訂製，是信義計畫區極為稀有的中坪數產品，方正兩房大空間、大尺度的寬裕感，也讓「冠德信義」從國際級的豪宅聚落中脫穎而出。

建案官網：https://reurl.cc/V8akgy