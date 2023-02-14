歡慶25周年 台灣營建防水技術協進會舉辦慶祝晚宴暨授證儀式

台灣營建防水技術協進會(WTA)於11日假天成大飯店舉辦25周年慶祝晚會暨榮譽理事長頒證及理監事授證儀式，邀請商業發展研究院董事長許添財、專業營造業暨技術術發展協會理事長邱創進、中衛發展中心理事長謝明達與市議員徐立信等貴賓雲集熱鬧非凡。由現任理事長徐培鈞揭開序幕，創會理事長謝宗義分享協會25年來的歷程及未來展望。

財團法人中衛發展中心謝明達理事長(左一)出席餐會與台灣營建防水技術協進會理事長徐培鈞(右)合影。圖／台灣營建防水技術協進會提供

徐培鈞致詞表示，25年來透過業界先進及所有人的努力，參與許多政府建築防水相關事務，作為業界與政府溝通的窗口，並積極爭取行業在法律上的地位，同時起草各類防水材料標準制定、施工工法整編、施工人員陪訓，導入專業證照制度。從深耕工程應用領域至管理監督制度改革，到建立保固責任。不僅是優良防水工程施工者，更是營建防水的設計規畫者，未來將是影響整個建築物品質的關鍵者之一，更是創造營建市場多贏的關鍵角色。

創會理事長謝宗義指出，感謝長期支持及陪伴共同成長的長官、前輩與同業。近年來台北市教育局統包制度的改變，更深切發揮專業能力。

前任理事長蔡明南強調，建築物漏水是源起於設計很多的公共建築，一開始施工就不太注重防水設計，進行設計及施工有時亦無專業證照，一旦漏水又是採最低價標，運氣不好者則修了又漏、漏了再修，進入惡性循環的困境。而台灣營建防水技術協進會，是可信度很高的漏水鑑定專業單位，期許並勉勵台灣營建防水技術協進會所有會員們，繼續為台灣的建築物品質作好把關。

WTA成立於1998年元月4日，由一群憂心台灣防水工程亂象積極從各面加以改善的熱心專家、學者及業者組成。希望藉由對現行從業人員再教育、訓練、測試與認證，而使防水工程能真正邁入專業化的領域。多年來WTA專精於法律、技術、教育訓練、組織與制度等面向全方位的努力，在防水專業上已有改善。未來WTA會持續整合營建防水工程業者，作為業界與政府溝通的窗口，一條龍式的將防水行業的價值體現在每一項工程中。