和境建設看準草漯未來遠景 二期力作開工動土

近年觀音草漯重劃區受惠航空城計畫加乘，加上觀音工業區的產業群聚效應，加速草漯產業發展與人口成長，龐大的產業鍊及就業人口，吸引越來越多桃園及雙北客群的置產目光，被譽為桃園房市的明日之星。指標建商也陸續搶進插旗草漯，寶佳機構近期積極獵地佈局，已於草漯重劃區第六單元推出首案的旗下「和境建設」，以新穎團隊思維加上符合首購族群喜好的產品，個案「和境初 見」一推出即受到首購族群的喜愛，成為草漯指標建案。

近年觀音草漯重劃區受惠航空城計畫加乘，加上觀音工業區的產業群聚效應，加速草漯產業發展與人口成長，被譽為桃園房市的明日之星。圖/業者提供

看準草漯重劃區的豐厚利多及未來發展願景，和境建設持續深耕草漯，以前瞻的選地思維佈局草 漯，將在草漯重劃區第一單元推出二期建案，並已於 2 月 8 日舉辦開工動土祈福典禮，由和境建設負責人曾繁碩率領各界貴賓們一同祝禱，祈求興建工程圓滿順利。二期基地面積 坪，基地正 鄰綠地用地，散步五分鐘即可至打卡景點 水之丘親子公園，鄰近大觀路商圈，公園、商圈、校區一 應俱全，便利的生活環境可滿足自住需求，主打首購市場，將打造充滿和境建設風格的文旅宅，透過建築設計將在地文化融入，持續為居住者創造獨一無二的家，也讓新世代家庭成家的同時，輕鬆 擁有居住品質，二期預計於 112 年下半年度推出，期盼能帶給首購族群全新的居住享受。