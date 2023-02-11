叡亞【允升聚】榮獲鉑金級WELL認證健康建築全台最高分

WELL健康建築標準是世界上第一個「以人為本」的健康建築標準，透過十大概念「空氣」、「水」、「營養」、「光」、「運動」、「熱舒適」、「聲環境」、「材料」、「精神」及「社區」，對建築性能進行全面驗證和評價。WELL認證目標是打造高性能的健康建築，改善室内環境品質，提高員工健康和生產力。WELL認證一共有四個等級：銅級、銀級、金級，以及最高級別的鉑金，要達到鉑金級WELL認證，必須在十項指標上的性能驗證取得高分。

近日叡亞環保技術有限公司與全球領先的建築標準權威機構-國際WELL建築研究院（IWBI）聯合舉辦了「允升聚：鉑金級WELL認證授牌典禮」叡亞環保台北總部【允升聚】被評為全台灣最高分的鉑金級WELL認證健康建築—建築性能取得99分（滿分100分）—是台灣建築中心執行性能驗證以來所獲得的最高分數。

國際WELL建築研究院(IWBI)亞洲區副總裁張為舜（右）頒發鉑金級認證給叡亞環保董事長趙軒志(左)。圖／叡亞國際提供

國際WELL建築研究院（IWBI）亞洲區副總裁張為舜表示，叡亞不僅獲得了最高榮譽的鉑金級WELL認證，而且基於WELL十大概念標準，創造了一站式的健康建築解決方案，致力於打造一個健康和高效的工作場所。

叡亞提供多種健康辦公解決方案供選擇

叡亞董事長趙軒志表示，叡亞作為健康辦公解決方案商，通過三大核心產品：BPI雙極離子防疫設備、ifD回風淨化器、GE通用淨水，以及與震旦家具、凱恩塗料、和泰大金和台達電等合作關係，提供多種健康辦公解決方案供選擇，可根據客戶不同的建築環境和需求來選擇最合適的方案。

震旦家具總經理游炎林表示，震旦整合旗下商品、設備以及服務，提供【允升聚】「健康、靈動、綠色」三大辦公解決方案，持續協助顧客規劃具健康、高效、永續的辦公場域。不僅為使用者們消除肩頸痠痛、筋骨緊繃的不適，也改善長年累月下來一身的壞毛病。

交泰興總經理胡靜怡表示，很開心能成為【允升聚】計畫夥伴之一，凱恩礦物塗料提供最飽和的顏色，且無毒、無味，不添加甲醛、塑化劑，VOC含量為全球最低。除了健康之外，凱恩礦物塗料還具備舒適、便利、獨特等優點，讓室內空間增添更多風采。

全方位整合WELL十大概念 引領企業走向 ESG 永續

COVID-19爆發以來，促進各國企業對ESG永續指數中的「S-社會責任」提出更高的要求。許多知名企業皆採用WELL健康建築標準，證明其在「S-社會責任」上的投入，如Uber、花旗、JLL、太古地產、新鴻基、新世界等。叡亞環保秉持「卓越與超越標準」的精神，積極開發具有科學驗證的WELL低碳健康科技，全方位整合WELL十大概念在智慧建築上的深度應用，引領企業走向 ESG 永續轉型之路。

叡亞環保諮詢專線： 02-2521-1220 #2