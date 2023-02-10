瞄準台南矽谷 海悅團隊萬坪規劃 專寵科技新貴

南科躍升南台矽谷！南市投資額達2.2兆打造科技產業鏈，南科人口紅利遠勝竹科。

以台積電為首的南科園區，包括聯電、南茂、ASML、台灣應材、東京威力科創等各大科技廠持續加碼擴廠，台南市近年累積投資額約2.2兆元，而南科近年來營業額不斷提升，2022年第三季已達1.16兆元，當中8成來自積體電路產業，南科儼然已成為繼竹科，全台半導體核心。依據國家科學及技術委員會統計，當科技廠不斷加碼投資南科，創造許多職缺，若以2022年第三季做為比較基礎，從2021年1月最新資訊統計，今在南科上班員工人口增幅高達16%，遠高於竹科9.7%與中科7.2%。

南科位居南台半導體核心 兆元產值創1.13萬高薪職缺

2017年9月台積電創辦人張忠謀拍板定案3奈米廠落腳南科，而在去年底更舉辦3奈米量產暨擴廠典禮，並宣佈全廠區投資逾1.86兆元，創造2.35萬營建職缺，及超過1.13萬個高科技工作機會，當時並預告3奈米製程技術將在量產5年內，釋放全球約1.5兆美元終端產品價值，兆元產值更一舉將南科定位成為「南台灣矽谷」，成為繼竹科後，全台半導體產業聚落核心。

產業建設加人口紅利 南科員工年增10%將破10萬大關

人口紅利與產業建設是判斷區段房市是否具增值潛力重要依據，近年來台積電效應導致全台科學園區周邊房價上揚，當中過去十年引領全台半導體產業發展竹科，新屋房價更從2020年2字頭，至今最高出現7字頭成交，然而隨著竹科進入發展成熟期，房價提升購屋門檻高，若能趁勢卡位這波政府力推「大南方計畫」軸心南科生活圈，當科技新貴搶進入住，房價未來將有機會迎來上揚空間。

新市坐落南科核心 南科三期建設上看390億年產值

過去十年引領全台半導體產業發展的竹科，去年出現開價突破8字頭新案，區段屬鄰近園區竹北生活圈，而多場坐落在園區旁住宅，房價不僅坐穩6字頭，甚至出現7字頭成交，之所以房價具支撐來自於地段近園區不可替代性。從竹科房市發展經驗看南科，南科效應發效周邊10分鐘車程行政區，而園區坐落善化區則出現單坪成交4字頭的「桂田磐古2」，同屬南科生活圈的新市，有著佔地面積84.5公頃「南科3期」預估將引進半導體、智慧機械、智慧生醫、通訊及電腦周邊、研發創新中心等產業，南市府都發局表示，未來將創造4900個職缺及每年均產值上看390億元，產業建設加持成為新市房價持續上揚主因。

「堅持找優質的建材，蓋好房子」，為了讓世界的南科擁有相應國際級的生活品質，上市建築代銷海悅國際此次揮軍南科，海悅團隊在新市的破萬坪土地，也將計畫分期推出「世界南科」系列，承襲台北頂級住宅設計基因，大師擘畫公共空間、四季花園、景觀水池、地標尺度，社區規格放諸雙北、台中都堪稱名宅水準。海悅更貼心為小家庭呈現如電動子母床等規劃參考於接待中心展示，讓空間感猶如魔術般放大，孩子的遊戲、收納、成長空間設計更是無一不考究，預料引爆全台置產潮。

世界南科：https://reurl.cc/LXvLbX