同昱受邀加入新北市建材公會激盪多贏火花

本土太陽能模組廠隱形冠軍「同昱能源」去年底率先同業拿下M6電池模組高效模組認證(VPC)後，於一月份開始量產，產品瓦數可達375W，案場接量層出不窮，舉凡政府(台北市福德坑垃圾掩埋場、太平島系統案→與國軍配合的自發自用型太陽能系統)、台北捷運公司(北投、蘆洲機廠、台灣鐵路局富岡台北機廠)、學校(高雄市大寮國中)、知名賣場(IKEA高雄、新莊)皆採用其太陽能模組。

同昱能源總經理賀錫耀表示，M6模組已於去年底完成高效模組VPC認證，一月開始陸續出貨，迄今已出貨約3MW，四月將再放大生產量，訂單已排到7月以後，有效帶動國內模組與國際主流規格接軌，除此去年推出的防水框架模組，其專利卡榫加溝槽導流設計，能大幅提升小屋頂或停車棚的遮雨效果且板與板密接不漏水更強化競爭優勢。

創立於2005年，同昱堪謂台灣發展最悠久的太陽能模組廠，藉由製造、銷售、服務一條龍，及提供產品保固最久(長達20年)經營下，已穩居台灣前五大模組廠，表現優異下更受到「新北市建築材料商業同業公會」理事長吳昇翰肯定，力邀以榮譽會員名義加入公會，期許藉由同昱有別於一般建材會員的專業與會員激發異業結盟火花，同昱總經理賀錫耀表示加入新北協會後將立即籌備產品說明與專題報告分享給所有會員，與大家共創多贏。