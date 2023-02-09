合恆建設師法自然 打造安南區別墅好風光

「最好的建築是這樣的，當我們身處在其中，卻不知道自然在哪裡終了，藝術在哪裡開始。」——林語堂

什麼時候開始，我們的生活空間與自然環境被劃分出一條壁壘分明的界線？在日常梳理微風線條，於晨昏閱讀光影日誌，都成為難以企及的夢想。合恆建設一路走來，始終堅持建築是人文與自然間平衡的精準計算，不單是建材局部妝點，更全面性地思考布局，讓居住空間與時序更迭同步前行。

與自然共生 廣納百家之長

合恆建設深耕台南十餘載，專注打造與自然共生的好宅，同時不斷思考如何提升建築質量和生活質感。「我們為你擘劃的日常，是今生最值得的收藏。」為了實踐此一理想，合恆建設精粹日本建築清簡設計美學、提煉新加坡WOHA綠建築思維精神，再以台灣在地建築職人視角，為最熱愛的土地量身訂製專屬方案，從而規劃出無法被複製的生活風景。

新冠疫情爆發以來，喚起世人對住宅健康的要求。但早在此之前，合恆建設即對建築每處細節無比講究，特別是通風與採光兩大重點，包括梯間採光、開窗技法、陽台等設計，都是為了確保空氣流通和光線明亮，要作每位住戶健康最放心的靠山。

深耕在地 蓋最懂台南人的房子

2011年，合恆建設為台南人獻上了第一個作品「美麗人生」，用最到位的建築規劃，成就最對味的舒適人生。十幾年來，合恆建設建築足跡涵蓋大台南地區，從安南區邁出步伐踏遍永康、新化、新市、麻豆、歸仁、安定等地，持續以日式自然系建築創造宜居新選擇。

2022年，合恆建設聯手健恆建設回到最熟悉的起點安南區，推出造鎮三部曲最終章－「聚紳鄰」，紳鄰全系列近2500坪，基地立足大安南生活圈核心，執掌國道1、國道8與2025北外環道三大交通動脈，安中、海佃雙商圈串接商60副都心「三劍合璧」擘劃強勢前景。放眼當前台南新案多以大樓產品為主，「聚紳鄰」有天有地獨院別墅規劃更顯珍稀難得。

「聚紳鄰」坐擁安南城心繁華，享受本淵寮、安中雙商圈便利機能，輕距離近享台江文化中心人文生活。

人文美地 自然建築 生活美學

貼近自然、感受風光，是合恆建設一直以來努力建構的生活方式，致力為喜愛別墅生活的新世代仕紳名流們，打造雋永如詩的傳世名宅。同時也為嚮往尊親房、整層主臥空間懂生活的你，預留眾人欽羨的一席。

在越來越稀有的透天產品中，「聚紳鄰」以剛剛好的空間規劃實現需求與價格的平衡，滿足在地人對透天夢想的渴望。

接待中心 : 安南區安中路四段211巷

洽詢電話 : 06-2477630

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