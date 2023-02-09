嘉潤建設「嘉潤一御」 民生東路國際大道新登場

一個都市更新重建案歷經20餘年整合，多家建商「進場又退場」，直到嘉潤建設進場與地主懇切的溝通之後，僅約5個月時間，成就了台北市民生東路、吉林路這塊「雙面臨路」黃金寶地的危老重建整合個案，嘉潤建設總經理賴嘉鴻說：「讓地主相信嘉潤建設的專業，是我們能夠順利整合這件個案的要件之一。」

嘉潤建設「新帥老將」，2年時間「戰功彪炳」

嘉潤建設是房地產市場的「新帥老將」，2020年9月成立的建設公司，是房地產的「新帥」，但是，這家公司成員都是擁有20年資歷以上的房地產老將，具備豐富的實際開發、規劃、興建、銷售的專業，包括上櫃建商新潤建設機構董事長黃文辰、亞昕國際董事長姚連地，新潤興業董事長郭長庚及賴嘉鴻總經理，這4位房地產大老合起來「百年功力」傾注在嘉潤建設，2年時間，已經在新北市推出2件銷售與口碑都極佳的「嘉潤青翠」、「久云嘉潤日出」建案，2022年更進軍台北市，取得民生東路、吉林路口「嘉潤一御」危老重建案，短短2年時間「戰功彪炳」，成為房地產被高度注意的焦點。

2020年9月成立的嘉潤建設是房地產市場的「新帥老將」，左起新潤董事長黃文辰、嘉潤建設總經理賴嘉鴻、亞昕國際董事長姚連地。

嘉潤建設「全能建築」，六合一的精品建築

嘉潤建設總經理賴嘉鴻表示，建築技術日新月異，嘉潤建設打著「新鋭品牌、全能建築」的市場定位，努力在「建築科技、建築藝術」有所精進，與現在一般建築市場作品產生區隔，他指出，如果要說嘉潤建設的作品與其他建築有什麼不一樣，或是更精進之處，「我可以很篤定的告訴你，嘉潤建設做的是『全能建築』，是『健康、智慧、綠能、品味、防疫、藝術』六合一的精品建築，打造建商、客戶雙贏的置產體驗。」因為股東結構加總的資歷已經具備百年房地產功力，所以「我們的作品提供業界罕見的10年防水保固。」

嘉潤建設台北首案「嘉潤一御」民生東路亮點

他以台北市民生東路、吉林路口「嘉潤一御」危老重建案為例指出，嘉潤建設不論是在危老重建或是都市更新，都把地主戶當成是客戶一樣的款待，「滿足客戶的需求，交易就容易達成。」所以，別家建商談不下來的危老重建，嘉潤建設憑藉著「專業、誠懇、服務、滿足」的經營態度，創造客戶最大收益價值，在短時間內順利完成這件危老重建，也讓嘉潤建設順利跨進台北市蛋黃區的房地產市場，「因為是台北市精華區的第一案，所以嘉潤建設一定會做到最好，回饋地主、滿足客戶。」總經理賴嘉鴻很誠懇的說到。

嘉潤建設總經理賴嘉鴻表示，台北、新北、桃園鄰近捷運站具備生活機能的精華區素地開發、都市更新、危老重建都是公司持續開發的標的。

民生東路國際大道「首段」具備開發增值潛力

總經理賴嘉鴻指出，台北市民生東路擁有國際級飯店、企業總部、米其林餐廳，具備「國際大道」的優勢，他細分民生東路國際大道的3個區段，分別是(1)台北車站到松江路、(2)松江路到敦化南路、(3)敦化南路到基隆河畔的塔悠路，這3區段分別具備「傳產聚落、國際商圈、民生居住」的特質，而在城市國際化的進程中，民生東路「傳產聚落」路段(台北車站到松江路)，正醞釀著豐沛都市更新的發展動能，在房地產發展領域裡，反而具備穩健增值機會。

豪宅大師呂建勳打造「現代時尚國際寓所」

他表示：嘉潤建設「嘉潤一御」位居民生東路第一區段的傳產聚落，由豪宅建築大師呂建勳以「時光建築，捷運寓所」為主軸的整體規劃，打造出的產品將成為區域先行指標，未來區域內的其他都市更新或危老重建案，勢必依循「嘉潤一御」的指標往上提升。

嘉潤建設引進當下最新「建築藝術」智能科技

對於嘉潤建設未來規劃推案的佈局，總經理賴嘉鴻說：「台北、新北、桃園鄰近捷運站具備生活機能的精華區素地開發、都市更新、危老重建都是我們的標的，目前已經有多件個案都在洽談接觸中，應該很快的能讓外界見識到嘉潤建設的整合開發實力。」而在建築創新規劃部份，他表示：「嘉潤建設除了打造最新穎的建築之外，與時俱進的引進當下最新發展的『數位藝術』智能科技，打造出住戶居住新穎的體驗環境。」