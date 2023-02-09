秀空間設計 獲IDA美國國際設計大獎

2022年IDA美國國際設計大獎獲獎名單出爐。據官方公告資訊，2022年參賽作品數量創下新高紀錄，參賽者來自80多個國家，評審們歷經10天審查終於提交獲獎名單。其中，來自台南的秀空間設計，從眾多參賽者中脫穎而出一舉獲獎。

秀空間設計參賽作品圖。圖／秀空間設計提供

秀空間設計本次參賽作品取名為Build Up Sincerity，該空間揉合西方現代主義與中國《詩經》的精髓，在《大雅·生民》中，提到「實發實秀，實堅實好。」《說文解字》中，提到「秀」之篆形字體，指不榮而實曰秀，本於初心，既要曖曖內含光，更要外顯連結空間與時間的漫流。進而串聯起室內設計師豐沛的設計熱忱、踏實的執行態度，融入時光長河的人生軌跡，打造磚瓦建材印記，品味便於點滴中細膩呈現。

現代時尚的設計感。圖／秀空間設計提供

踏入其中時，帶有傳統風格的日式園林氛圍將我們包圍。與此形成鮮明對比的是，一座現代時尚的裝修建築呈現在我們面前。當我們身處其中時，既感受到舒適、視覺上又不失未來感。而且通過保持時間和空間的獨創性，走入室內首先映入眼簾的是由白色調圓拱形結構為視覺基礎，搭配光潔的銀灰色大理石地板，整體空間設計的細節設置了許多迷人而且令人印象深刻的景致，使之成為永恆的地標。

本次獲獎作品雖為商業空間設計，但秀空間設計的服務領域非常廣闊，包含居家室內設計、透天自地自建、系統櫥櫃等，皆具備服務經驗。而其品牌名稱「秀」，是來自英文字show，期能自信的在有限的時間與空間裡，勾勒專屬於每位屋主的設計風格，使每項作品都能一枝獨「秀」。同時，以實用機能為訴求協助內部空間規劃，佐以貼心便捷的家具設計，讓每位屋主都能在享受環境舒適感的過程中，也藉著獨一無二的空間設計來「秀」出自我。

秀空間設計官網：https://showdesign.com.tw/