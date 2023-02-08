全球獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）發布2023年全球財富展望，提出全球未來經濟面對的五大議題，分析角度主要是從全球超高淨值投資人（UHNWIs，持有3000萬美元以上可供投資資產的個人）所進行的投資意向調查，並整合萊坊全球資源的研究成果。瑞普萊坊公司進一步從分析中，提出2023年台灣不動產市場的整體投資展望。

房地產仍是2023年財富成長的主要機會來源

既使2022年全球處於英國年度代表字「permacrisis (長久危機)」的過程中，但根據萊坊最新的財富調查結果顯示，仍有四成的超高淨值投資人財富在2022年有所成長。這財富成長主要是來自於不動產、外匯與波動率操作(Volatility)等投資成果。而其他認為自己財富縮水的人，則主要歸因於股市、金融市場與利率變動。

投資人經歷過2022年投資市場顛簸情況後，不少投資人期待2023年有投資機會出現。有68％受訪者認為在2023年超高淨值投資人的財富會增長（其中47%認為會有小幅增長、而有21%認為會大幅增長）。另外，有46%受訪者認為不動產是2023年創造財富增長的最大機會所在，其次則是科技事業投資(33%)。

萊坊表示，不動產受到青睞的原因，不只是因為具有對抗通貨膨脹的特性，還有投資選擇多元化的優點。雖然利率上升令不動產價值面臨下行壓力，但商用不動產的存量處於歷史低點，為超高淨值投資人創造了在市場尋找價值投資的契機。

2023年全球經濟面對的五大議題

萊坊認為2023年全球經濟必須面對的五大議題，包括：通貨膨脹、回歸基本面、聚焦不動產、地緣政治緊張局勢、中美印三巨頭影響。

一、通貨膨脹：全球資產價格近年受到通貨膨脹大幅影響，但預期2023年的通膨將會放緩。若通膨持續下降，則預期各國央行將會在2023年上半年結束升息趨勢。

二、目前利率環境處於近年的高檔，促使投資者調整預期，讓投資評估回歸基本面，投資人能較準確分析長期基本面趨勢。

三、不動產則被認為是2023年的主要財富增長機會所在，加上不動產有對抗通膨及有投資種類多元的特性，讓不動產投資在2023年更受到關注。

四、過去幾年的地緣政治壓力，導致能源危機和全球糧食價格飆升，會是2023年的最大不確定因素。

五、雖然全球投資環境不明確，投資者對中美印三國經濟前景較有信心。中國大陸重啟國門相信會提振世界經濟；在「中國加一」趨勢升溫下，印度有機會取代中國大陸「世界工廠」地位，印度會繼續成為世界增長最快的經濟體之一；投資人對美國投資市場的實力和深度普遍都較有信心，也是相對看好的市場。

瑞普萊坊發布2023年財富報告之全球投資意向調查展望，市場研究部詹宗煌解說今年不動產整體狀況。記者唐煒哲/拍攝

2023年商用不動產的投資需求高於住宅

調查結果顯示，全球投資人預期2023年維持在高檔的利率水準，並會抑制對於住宅的需求；其中，僅約15%的超高淨值投資人打算在2023年購置住宅，低於去年度的21%。另外，超高淨值投資人在房地產投資的類型及地理範圍則有越來越多元化的趨勢。

因2022年全球通膨嚴重，利率大幅調升，亞太區投資者的投資策略變得保守，2023年亞太區投資者的投資策略朝向抵抗高通膨、保障收益品質、關注避險市場及符合ESG標準等主軸；至於不動產投資類型，則以辦公室及工業物流產品為主。基本上，與全球超高淨值投資人的不動產投資意向趨於一致。

瑞普萊坊董事長劉美華針對2023年台灣不動產市場，提出三大機會和趨勢，包括：一、新型態辦公室興起。二、工業及倉儲物流需求持續成長。三、土地開發模式多元化。

目前，ESG概念已成為跨國企業選址評估之重要條件，因此新建辦公室導入節能概念蔚為風潮，同時採取彈性工作空間規畫也逐漸成為主流趨勢。工業不動產的使用及投資需求皆持續上升，尤其是在半導體、醫療保健及生命科學的領域。同時，倉儲物流憑藉穩定的使用需求及優於辦公室的收益率，預期未來倉儲交易量將持續成長。在土地開發部分，由於成本增、升息循環、打炒房政策增添了住宅市場的不確定性。住宅開發商將繼續採取多元化策略以分散風險，包括增加商業和工業不動產投資比重的產品多樣化策略；以及與地主、品牌建商或公部門合作的土地開發多元化模式。

瑞普萊坊總經理蘇銳強進一步表示，平均地權條例修正案的通過，除了首當其衝的預售屋及豪宅市場，整體房市會受到心理因素、買賣價格預期落差等影響，使買方出價變得保守；賣方價格則因成本、通膨因素及僵固特性，且整體經濟尚未見系統性風險的情況下，賣方不會輕易調整售價；所以短期內住宅市場交易量雖會減少，但價格尚不致受到大幅影響。另外，疫後解封帶來的零售、飯店商機，配合產業發展策略的工業土地儲備需求，都是今年值得投資人關注的台灣市場亮點。