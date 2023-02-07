卡位北車商圈 獨棟精華地段具潛力投資價值

好佳家不動產商仲部專案執行協理洪綱宣布，已受和泰產險委託進行公開標售台北市中正區和泰產險大樓，此案位在台北車站忠孝西路上，全棟樓高10層，土地面積184.53坪，使用分區為台北車站特定專用區，建物部分面積為 1635.75坪。好佳家不動產商仲部表示，此案預計於2月24日開標。

洪綱於日前舉辦「和泰產險大樓公開標售」說明會時表示，台北車站商圈是未來十年內大型不動產開發案最密集的戰區，在5年內至少有7大案完工、釋出商業面積上看20萬坪，預期可重啟西區開發引擎。台北車站的多元產業結構，該案適合、旅館、辦公室、企業總部，甚至是引進最近當紅的 Co-working Spaces共享辦公室概念。

台北市中正區和泰產險大樓之街景。圖／好佳家不動產提供

好佳家不動產企研室調查指出，台北車站商圈周圍多項重大工程，多項大型公部門招商案與私部門開發案陸續到位，將翻轉東西軸線。預計規劃或興建中的開發案將釋出超過20萬坪商用空間，在辦公室升級需求方面，包括都更中的國泰襄陽大樓、皇翔台汽北站都更案、台北市舊市議會地上權案都規劃有辦公空間；至於台北雙子星更有高達15萬坪的樓地板面積，更可提供台北車站周圍辦公室租戶做多元化選擇。

「和泰產險大樓公開標售」相關訊息及標單購買可電洽：（02）25154567好佳家不動產商仲部黃騰毅或洪綱。