平均地權條例對房地產實際影響

「平均地權條例」修正案於2023年1月10日三讀通過，其重點分別為：「限制換約轉售」預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除了配偶、直系或二等親內旁系血親，或經內政部公告特殊情形外，不得讓與或轉售第三人。「重罰炒作行為」若散播不實資訊影響交易價格，利用違規銷售影響市場交易秩序或壟斷轉售牟利，案交易戶數處100至5000萬元罰款。

深耕房地產市場多年的億萬房產集團總經理呂原富表示，受到「平均地權條例」修正案影響，身邊投資客朋友均表示從112年開始、都再也不買預售屋了、只投資新古屋（10年內比較新的中古屋），因為預售屋、以後不能換約、資金至少先被綁住3-5年、再等輕稅率5年（房地合一稅率20%）、總共要放至少8年以上、對投資來說、資金放太久了。因此，喜歡投資房地產的投資客、只會一直往房地產走、資金不會跑到其它的投資產品上。呂原富認為，未來預售屋不會繼續上漲了、只有中古屋會繼續上漲（資金外溢效應）。

呂原富分享，以直轄市人口來看，桃園市統計至2023年1月，總人口數為2,286,942人。即將破230萬大關，主要原因來自於雙北市的人口持續流入，以及桃園市具有多條捷運建設及各項公共建設的加持，對於中古屋市場的投資來說、未來預計將只有桃園市的中古屋、會持續上漲。呂原富強調「112年開始、投資桃園區的捷運宅（中古屋）才是累積資產的首選」。億萬房產集團擁有超過300位專業團隊，每月定期舉辦多元投資分享會，課程專業且豐富多元，詳情可搜尋fb粉專:億萬房產集團。