元城雙鐵特區新案 2-3房奢旅美學
無論房市如何演進，捷運軌道永遠是購屋者的趨勢線，元城建設推出的「雙鐵特區新案」展現十足地段魅力，整條捷運綠線的大慶和松竹兩站為雙鐵共構，分據台中市一南一北，大慶站雙鐵特區不僅擁有三鐵轉乘的便利、貼近文心南路與復興路兩大重要軸線，並有台74線串聯國道1號、國道3號，近年來已躍升為南台中核心樞紐，持續吸引新建案、新菁英家庭進駐。
交通核心必然讓繁華薈萃聚集，大慶愛買與復興路商圈享有美食與購物的便利，並且深入巷弄之間，形成日常的時尚，散步就能盡情探索，至於好市多、文心秀泰則是屬於假日的休閒時尚。不僅繁華且綠意兼得，用單車行旅樹義園道、忠明園道、健康公園，閒遊近19,000坪綠海，另有一條21.7公里長的綠空廊道，從大慶站出發，結合生態、文化、綠意與運動，串聯許多台中景點，將雙鐵特區的繁忙節奏，轉化成悠然慢活。元城雙鐵特區新案位於中山醫大，附設醫療院所，關照生活健康，以及百年歷史的中興大學 其中，另外樹德國小於2022年嶄新設立招生，即成為明星學校，讓此案的住戶，可擁有令人羨慕的學籍。
建築作品本身即是對品牌的最佳傳達，元城建設先前在樹仁公園、樹義公園特區推出「千謙苑」、「森謙苑」，完工後的奢華品質與地標態勢讓在地居民深受撼動，本次雙鐵特區新案 有別於過去兩案皆3房起跳的規劃，新案也針對環境的年輕化，首度規劃為2-3房，以「奢旅美學」的概念創造新價值，在城心Centric，導入奢華飯店的國際品味，再度推升南台中的居住品味。