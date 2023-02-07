年節台商瘋置產 水湳勝七期群雄
農曆新年向來是台商返台「置產」的高峰期，今年過年數萬名台商歸國，同樣橫掃一波頂級住宅的買氣，其中台中適逢市長連任，大建設齊發的水湳經貿園區不再朝令夕改，既有工程加速進行，加深不少台商對水湳的信心，指標大案「豐邑PARK ONE」即受到不少台商、企業主青睞。
「豐邑PARK ONE」在年前就有多戶成交，部分人士甚至一買就是兩間、數間，有的是大家族買來自用，更有一些企業主是買來做招待所、營運總部。中央公園固然是居住環境的利多，但客戶更看重的是前景，如預計2025年完工的轉運中心、會展中心，綠美圖等商業建設，配套完整性堪比台北信義區。 近期隨著「平均地權條例」修法，未來房地產可能只有長期置產一途，業者強調，像文商段這樣的蛋黃區，不僅多頭時領漲，盤整時亦抗跌，具備相當強的保值性，加上去年底台中市長連任，重大市政建設都會延續，而建設特別集中的水湳，房市行情接二連三創新高，可見置產客對該區的信心。
今年過年適逢政府對入境班機做防疫管制，返台台商比起往年較少，但回台的金流並不停歇，黃金地段的高總價指標案，依然是被瞄準的置產標的，如台中市水湳園區文商段首案「豐邑PARK ONE」，在已購客的轉介下，就有不少台商在年節時上門購屋。業者指出，台商歸國置產，主要是在做長線的資產配置，通常他們做決定的速度很快，在頂尖的區段看完幾個指標案，往往會毫不猶豫出手，過去中部台商歸國，都是鎖定七期重劃區豪宅，但近兩年水湳園區建設大致底定，加上精華腹地文商段出現建案，使其格外受關注。
「豐邑PARK ONE」目前已有十餘間成交揭露，據了解其中一間頂樓戶成交單價達100.16萬元，刷新七期「寶輝秋紅谷」高懸2年的紀錄，目前除了實價登錄揭露的28樓90萬單價，尚有數間成交也都站上9字頭，未來一案擠下七期豪宅，直接霸佔台中豪宅榜前10情形，十分有可能會發生。