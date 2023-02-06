入主台北中山區 未來地段增值潛力佳

根據PwC普華國際不動產公司統計，2022年全年商用不動產交易突破千億來到1,258億成交金額，以零售店面商場交易產品類型來看佔比約9％，已成交逾百億規模。由台北市實價登錄統計店面成交資訊分析，中山區為百貨、商場、銀行及零售店面等商用不動產聚集地，該類型累積成交交易規模超過20億，僅次於信義區為2022年交易熱區第二名。

PwC普華國際不動產總經理田揚名指出，中山區為台北市發展成熟精華商圈，商圈內近年重建開發案眾多，包括中山北路民權東路口之上海銀行、陽信銀行總部興建及國賓飯店危老改建，輔以合庫圓山分行、兆豐中山分行都更案陸續進行，將為商圈區域發展面貌帶來重大利多，未來地段增值潛力佳。

中山區的晴光商圈以農安街與雙城街為主軸，沿線兩側商業繁盛，其中雙城街更是集結許多名列必比登推薦老饕必吃美食，PwC普華國際不動產受委託辦理公開標售台北市晴光商圈雙城商業不動產，標的皆位於晴光商圈內，包含一棟透天店面標的，另一標的為地下一層至二層之店面商場。標售之標的具有租金收益與危老開發效益，此類型店面未來在規劃整合期間仍有機會收取租金收益，同時還具備改建開發效益的靈活與彈性，投資法人或建商未來可視市場時機改建推案，實為抗通膨最佳選擇。