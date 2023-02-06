林口不一樣了 ASML落腳落腳工一科技園區 帶動產業發展 支撐房價最給力

林口新市鎮真的不一樣了！隨著新創園區啟用、國際媒體園區動工、荷蘭半導體大廠艾司摩爾（ASML）落腳工一科技園區，創造萬個高薪就業機會，新創與科技人才鎖定公園綠地、學區與便利機能的「躍升創新特區」周圍築巢，也成為房價最有力的支撐。

根據新北市民政局統計，最近5年林口增加1.7萬人移入，雙北地區高薪族跟著產業遷移到林口。隨著新創園區延攬百家國際業者進駐、已動工國際媒體園區開發案，未來人潮也會越來越多，區域發展會越來越成熟。

再加上近期ASML落腳「工一科技園區」設廠，預估挹注300億元的資金，最快明年7月動工，無疑替房市注射強心針，之後以ASML為首的產業聚落將誕生，會有更多相關產業鏈、協力廠商進駐，串連媒體園區與新創園區而成的「躍升創新特區」，周邊住宅需求將大增。

針對ASML進駐的工一科技園區，日前新北市府宣布，將全力發展為光學精密儀器、生物技術、電子通訊、醫療美容、環保能源等產業聚落，擁有強而有力的後盾支持，與上、下游協力廠商陸續進駐，未來預估有超過3.5萬個機會。

串連鄰近產業形成「躍升創新特區」，以家樂福商圈為核心，目前生活機能已到位，除了有家樂福、還有全聯、林口市場等據點，可供日常蔬果肉品採買，且比鄰三井OUTLET、環球購物中心、威秀、昕境雙影城，一次滿足所有食衣住行育樂，不僅如此，周邊國際學校林立，除了有美國學校外，還有每年招生額滿的熱門雙語頭湖國小。

家悦建設、家泰建設雙強聯手，攜手劃擘林口指標新案「璽來登日朗」，位於「躍升創新特區」正核心地段，規劃2~4房、19~45坪，住家下樓即是翰林公園、一旁就是明星學區頭湖國小，讓孩子上學道路不遠，父母能夠兼顧工作與教育，日前已經正式公開，敬邀賞屋。

林口頭湖國小雙語教育，年年招生額滿，為當地明星校區。 圖／業者提供

璽來登日朗線上預約：https://www.aesthetic-readinglife.com/