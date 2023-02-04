掌握4要素 打造慢活居家空間 緩解工作壓力

史上最長10天年假結束，回到工作崗位後，你是不是也覺得一時難以適應，下班之後感到特別疲憊呢？忙碌工作後的一天，一個能隔絕外界快節奏步調、讓人放鬆做自己的居家環境，更有助於緩解勞累感。沙發先生家居指出，根據國際WELL建築研究院研究顯示，只要掌握以下4個要素，就能創造更宜居的居住空間，讓人停下令人備感壓力的快節奏步調，在慢活環境裡好好放鬆。

沙發先生家居指出，4個要素首先是使用天然柔軟材質的家具家飾；選擇使用天然材質如亞麻製成的沙發和家具、裝飾品，搭配柔和的布藝擺飾，能為家中帶來更溫馨的感受。

其次要善用自然採光，因為自然光會提升人的自我復原能力，對人的心理健康有正面影響，這是再明亮的人造光都無可取代的。

沙發先生家居建議，將植栽融入居家設計，透過綠色植物能讓人降低壓力，有助於空間平靜，同時還能淨化空氣、調節溫度，甚至散發香味，對打造放鬆的環境非常有幫助。

四要素最後是放置喜歡的單品，在空間內擺設自己喜歡的單品，無論是畫作、書籍或是玩具，能讓人感受到與空間有「連結」，產生歸屬感，讓人覺得安心與幸福。

除了空間中陳設擺放的家具、家飾和光線外，色彩也是空間的靈魂，色彩專家Tash Bradley表示，相對低調且沈穩的灰，特別適合需要放鬆的環境。在粉色、綠色等顏色中帶入灰色調，家中更能讓人感到放鬆、寧靜。

色彩是空間的靈魂，低調且沈穩的灰，特別適合需要放鬆的環境。萊茵沙發，簡約外型設計，彈性多腰枕配件，經典百搭又舒適。圖片來源／空間學旅spatial art fulfil提供

沙發是客廳的靈魂，打造舒適放鬆的居家空間，沙發專家Paul Yang建議，可以從沙發著手。除了依照以上研究挑選一張亞麻材質、灰色調的沙發，Paul Yang也推薦可考量實際使用的舒適度，挑選高背沙發款式，頸部、肩部、腰部、臀部都有包覆與支撐，才能更好地釋放人體的壓力。

沙發是客廳的靈魂，沙發專家推薦舒適放鬆空間可挑選高背沙發，更有效釋放壓力。尼可沙發，蓬鬆高椅背，多段減壓設計，完美包覆人體曲線。圖片來源／空間學旅spatial art fulfil提供

由台灣沙發工廠MIT製造的沙發品牌－「沙發先生家居」，提供數十款高背沙發款式，全館沙發皆可客製化調整，尺寸、布料、軟硬度均有客製化服務，讓消費者可以在此購買到最符合需求的沙發。除沙發外，「沙發先生家居」更提供茶几、餐桌椅、窗簾、床墊等周邊家具配飾，一站式便利購物，輕鬆選購所需家具，打造舒適宜居的慢活空間。

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