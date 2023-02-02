大馬首座國際敦拉薩金融中心 打造TRX Residences 住宅成為投資新選擇

疫情解封後，東南亞經濟迎來復甦，馬來西亞政經穩定、擁有人口紅利等優勢，吸引國際企業、高端客群投資置產。擁有超過60年全球房產開發經驗的聯實（Lendlease)攜手馬來西亞財政部子公司聯合於吉隆坡首家敦拉薩金融中心(Tun Razak Exchange，簡稱TRX)，推出永久產權綜合型項目The Exchange TRX，是民眾海外投資新選擇。

占地28公頃的敦拉薩金融中心，除有106交易塔地標建築外，更聚集匯豐銀行集團、保誠保險公司以及印尼Mulia Group等國際投資者與重量級企業，集全球金融與國際貿易於一身，將引領大馬未來金融經濟發展的重要指標。

跨國投資集團聯實與馬來西亞財政部子公司，於馬來西亞唯一金融中心敦拉薩聯合推出The Exchange TRX綜合型項目。圖／品牌提供

復刻台北信義區 敦拉薩成國際金融綜合生活區

The Exchange TRX占地7公頃，是TRX最大的心臟地帶，總體規畫包含TRX Residences住宅、220萬平方英尺的商場、4公頃的城市公園、甲級辦公樓以及五星級飯店金普頓。從TRX Residences出發，短短70公尺、約步行1分鐘即可抵達捷運轉換站，可通往68站，其中包括星光大道Bukit Bintang，該區匯聚吉隆坡多座購物商場、是吉隆坡最繁華的商圈，還有雙子星、吉隆坡塔、中央車站KL Sentral等。另外，有吉隆坡地下高速公路Smart Tunnel連接至住宅的地下停車位，讓住戶可避開車龍輕鬆到家，讓居住者享有無限生活體驗。

房產專家分析，作為TRX唯一冠名的綜合型住宅TRX Residences投資潛力大，專家認為「不止是一個住宅項目，而是一座世界級綜合性發展項目。」置產者實際投資項目雖是住宅，但卻卻具備飯店、購物中心、商辦等優質條件，形成高端生活場域，宛如台北信義區。此項目可望成為吉隆坡中央商務區，未來前景可期，獲得不少台灣前瞻投資人的關注。

房產不敗三要素：地段、發展商、潛力

TRX Residences 項目總裁陳英豪 Eric Chan指出，TRX Residences在台灣市場獲得熱烈回響，去年在台灣辦的活動吸引500人參加。能受到青睞，是由於該項目為大馬首個且唯一的金融中心，且獲得大馬政府參與及發展，讓海外買家有信心其展望未來發展性，還有住宅附近的交通銜接網，距離吉隆坡最大且唯一的TRX MRT只有70公尺，相當便利。

TRX Residences項目總裁陳英豪Eric Chan。圖／品牌提供

該項目住宅建築規畫房型為1至3房，採用最高規格裝潢與固定裝置外，更配備輕裝修，包含義大利內置櫥櫃、時尚電器、衣櫃以及設備齊全的浴室。住戶還可享有9萬平方英尺公共設施，包含游泳池、健身房、戶外燒烤區、藥草園等基本設施。開發商更精心設計能觀看吉隆坡風景的社交吧檯、Metcon混合健身室、溫室主題的花園等獨有設施，涵蓋休閒、保健、娛樂等所有功能。

房產投資重要三大關鍵，包含地段、發展商以及潛力。TRX Residences位處吉隆坡金三角，掌握國際金融地段、擁有卓越開發記錄的聯實國際集團雙優勢，該集團開發過的項目遍布全球，包含紐約、芝加哥、波士頓、倫敦等全球主要城市。而目前正在開發的投資項目高達1150億澳幣，包含舊金山正進行中的1.5萬新家園，還有米蘭與意大利超過200公頃的綜合項目。

目前TRX區內已有多個跨國企業入駐，並且區內尚有其他項目積極完成中，預估45000名行業精英匯集於此。在TRX MRT兩個站以內，另有150000名白領族提供現成居住需求，綜合以上優勢，TRX Residences投資潛力指日可待。

敦拉薩金融中心未來發展願景，將媲美英國倫敦金絲雀碼頭(Canary Wharf)、香港環球貿易廣場(ICC)、新加坡濱海灣 (Marina Bay)等知名國際金融中心，未來城市風貌發展，令人引頸期盼。

2月11日至12日，TRX Residences團隊會訪問台北，更多房產說明可查詢官網：https://www.trxresidences.my/ch/contact-us或臉書：https://www.facebook.com/trxresidenceschi

審慎投資理財！本文僅供參考不代表本網（報）立場