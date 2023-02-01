「AI查尋神器」保障消費者購屋權益

由於2022年來陸續出現爛尾樓案例，加上平均地權條例修法剛三讀通過，又有建築界大老喊出將有近半建築業者將面臨倒閉風險。基於保障購屋者的權益，籌辦23年「國家建築金獎」的台灣永續關懷協會，特別委請專家開發出國內第一套「購屋不踩雷–AI查尋神器」，讓民眾在購屋前就能查詢，避開高風險的建商，不讓購屋消費者的辛苦錢虛擲在爛尾樓上。

2022年以來受到央行持續四度升息、工料雙漲等因素影響，市場上早就擔心會出現建商倒閉潮，以及隨之而來的爛尾樓，現實面已陸續傳出爛尾樓慘痛案例，像是位於新北市樹林區的凱旋大苑，更早期的中和青慕淳，都因為是屬於中小型建商，又遇上資金斷鏈，使得購屋人承受了很大的風險及權益損失。因此購屋民眾踩雷，買到看不到、摸不著爛尾樓的風險跟著大幅升高。

台灣永續關懷協會理事長馮智能表示，避免購屋者因資訊不足而踩到可能倒閉建商的大地雷，特別委請台北教育大學數學暨資訊教育學系副教授蔡智孝博士開發全國第一套「購屋不踩雷–AI查尋神器」，整合了司法院、經濟部、公平會、消基會等公私部門有關建商的資訊，只要輸入建商的名稱或是統一編號，就能查到該建商是否有優良或是不良的紀錄，藉此提高風險意識。

台灣永續關懷協會創會理事長、前立委張清芳指出，多年來購屋糾紛頻繁，嚴重影響購屋人並耗損大量社會成本，協會從民國89年起舉辦「國家建築金獎」暨「台灣誠信品牌」甄選認證活動，評鑑優良、誠信的營建業者，作為民眾購屋置產的參考，同樣希望這次「購屋不踩雷–AI查尋神器」的推出，讓居住正義能真正落實。

馮智能特別強調，這次「購屋不踩雷–AI查尋神器」也整合過去23年來得到「國家建築金獎」或是「台灣誠信建商」的建商，若該建商有持續參加且得獎，就更顯示出該業者不僅注重本身建案品質，更是以誠信為經營理念的優良業者，值得消費者青睞及信賴。

台灣永續關懷協會指出，目前「購屋不踩雷–AI查尋神器」僅是1.0版本，難免不甚完美，旨在提供民眾選擇前的篩選，萬一真的有中小型建商在新法實施後撐不住，消費者誤踩雷區的機率也將可大幅降低，這次開放給廣大民眾使用後，若是有建議或回饋，會盡可能再推出「購屋不踩雷–AI查尋神器」2.0，詳情可上網搜尋「國家建築金獎」或洽 https://104.formosa21.org.tw/ 。