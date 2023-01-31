房市進入盤整期 高鐵別墅不畏寒

近期全台房市進入盤整期，不過具備地段優勢、獨特性的產品依舊不畏寒， 「別墅大樓價」在烏日依然不是夢，但隨成本持續高漲，近高鐵別墅將一屋難求，例如烏日區的百戶別墅案「德金天堡」，公開半年來已創造出不錯的佳績，近期來客及成交量依然穩健，業者指出，看好「三鐵三快」的前景、加上區域最具規模的社區型別墅，在市場上相對突出，無論是南台中、甚至彰化的客群都相當買單。

高鐵站周邊建設到位，引發推案潮。圖/業者提供

隨著疫情日漸趨緩，高鐵的旅客人次也逐漸回升，其中運量全台第二大的台中站，去年11月旅客人次達92萬5千人，創下近2年新高，許多購屋客也重新將目光拉回烏日，這個高鐵、台鐵、捷運匯聚，並有1高、2高、台74線交織的中部交通要衝，確有其獨特魅力。高鐵站周邊近年匯集了大量買盤，在「三鐵三快」、「高鐵娛樂購物城」的加持下，重磅大案持續推出，行情扶搖直上，目前高鐵站周邊的預售3房含車位，大致要1,800萬以上，即便如此在烏日買透天依然不是夢，業者主打「別墅大樓價」，「德金天堡」位在五光國小正對面，距離高鐵站車程不到10分鐘，有105戶的巨型規模，當今在台中極為少見，每戶僅需少許管理費，就能享有和大樓相同的物業服務，安全、隱私、便利一兼三顧，每戶也特別留設電動車管道、電錶，無縫接軌用車趨勢。

隨著土地價格高漲，未來好地段的別墅只會愈趨稀少，有物管的社區別墅更將一屋難求，根據市調統計，今年全台中2.4萬戶的新案中，僅不到10分之1是透天，在74環線周邊的蛋黃、泛黃區，透天案的戶數比率更低至5%，業者強調，在全球通膨、碳關稅等影響下，建材成本仍在上漲，透天數量銳減，小基地大樓風行，是未來不變的趨勢，而基地上千坪卻採社區型別墅開發的，在台中高鐵站周邊，即便不是空前，也很可能是絕後。