國際級海灣城市規格打造 新北海灣特區房價問鼎4字頭

台灣四面環海，得天獨厚的地理環境尤其適合海灣城市的發展，近年隨著西部都會區日益飽和不斷向外擴張，政府也積極投入臨海區域的建設與開發，在產業、交通、商業與居住等各方面條件都獲得大幅改善下，北中南三大港區正不約而同形成新的海灣城市，並且成為購屋族熱門的置產焦點。

房地產業者指出，綜觀世界擁有臨海條件的城市，大多都已發展成為各國面向國際的重要商貿、經濟與觀光重鎮，例如舊金山、新加坡、雪梨等國際大型海灣城市，都是既悠閒又具備完整機能性的宜居環境，位處海岸第一排的景觀豪宅，更是全球富豪們爭相置產的首選標的。

相較之下，台灣的海灣城市雖然起步較晚，但在政府先規劃後開發，並持續加大力度建設與積極招商引資下，近幾年已快速具備國際級海灣城市的基本樣貌。從南到北，包括高雄新灣區、台中港特定區，以及結合淡海新市鎮與八里台北港特定區的新北海灣特區，無一不是各地房市的聚焦點。

新北海灣特區發展逐漸成形，加上目前仍處於3字頭的親民房價，讓該區房市擁有無窮的未來性。圖/業者提供

其中，新北海灣特區不僅腹地最大，同時也是被納入雙北首都圈整體發展考量的國家級海灣城市。規劃上以淡水河右岸的淡海新市鎮為開發主體，搭配位處淡水河左岸、北台灣最重要的海運樞紐台北港特定區，做為以產業帶動發展的成長引擎，兩地之間未來將以即將完工的淡江大橋串聯，發展潛力備受看好。

業者指出，淡海新市鎮是雙北市唯一以濱海宜居環境著稱的微型城市，隨著公共建設與交通路網逐步到位，開始吸引大量人口移居，近年甚至躍居新北市人口成長之冠，未來包括淡江大橋、淡北道路、輕軌藍海線二期等重大交通建設，預計都將在2024至2026年陸續完工，區域房市勢必再有一番漲幅。

不過，由於淡海新市鎮的開發面積實在太大，即便區域已進駐大量人口，未來還有重大建設與軌道經濟話題支撐，房價卻沒有出現如同其他區域的飆漲現象，而是一層一層堅實築底，緩步實現房價因區域發展帶來的增值，因此相當受到以自住需求為主，以及部分看好當地長期發展潛力的置產客青睞。

業者指出，新北海灣特區發展逐漸成形，加上目前仍處於3字頭的親民房價，讓該區房市擁有無窮的未來性，近2年正吸引愈來愈多的知名建商投入開發，甚至有大型開發集團在當地進行大規模的系列造鎮，最知名的當屬由湯泉國際開發推出的「台北灣」，至今已累積近4800戶的成交案例。

最新推出的「湯泉台北灣7」，同樣採大街廓造鎮方式規劃，光是基地面積就有近萬坪。社區內採低建蔽率規劃，共有9棟建物、1467戶住家，並規劃有主題式休閒設施，住家坪數21~55坪，格局2~4房，近期推出「首付56萬起、裝潢家電一次到位」的優惠方案，吸引不少首購族目光。

至於淡海新市鎮房市近期最受矚目的交易熱區，同時也是建商推案的一級戰區，則非淡水行政中心周邊的新市鎮核心商圈莫屬。指標建案如「合謙飛時代」、「鉅陞One」，都是由知名建商在當地推出的代表作，其中，最新開案的「鉅陞One」，據傳開價已來到均價每坪38萬元，成了未來淡海新市鎮房價能否突破4字頭的觀察指標。