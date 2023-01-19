「由鉅大恆」重磅規劃 打造出美術館級居邸作品

精耕台中38年的在地品牌「由鉅建設」，為了回饋地方打造一座具代表性的藝術豪邸，特別邀請國際團隊，集結101李祖原建築師、建築詩人陳瑞憲，在國美館對面打造一棟美術館級的住宅「由鉅大恆」，其中還力邀到文華苑燈光團隊「月河燈光設計」，將由鉅大恆烘托成大型藝術光影作品。月河燈光以水做為設計理念，用3000K色溫燈具，將各種不同時分情境的水波粼粼，寫意到建築立面，譜出大恆夜晚的明光爍亮，每回觀賞光影藝術節的同時，從國美館回看也是一幅華麗繽紛的城市夜景。

台中是美國 CNN 評選為「台灣最宜居的城市」，更擁有全亞洲最大佔地三萬坪綠地的國立台灣美術館也坐落於此。由聖誕節到農曆新年期間，美術館園區揚溢著濃厚的年節氣氛，一年一度國際光影藝術節也在台中國美館戶外廣場正式登場，展出時間為 2022/12/03-2023/02/05，串起台灣最重要的耶誔、新年、新春、元宵四個國人最重視的節日。

一年一度國際光影藝術節也在台中國美館戶外廣場正式登場，展出時間為 2022/12/03-2023/02/05。圖／由鉅建設提供

2023年的國美館光影藝術節將戶外園區做為展演場地，打造最熱門的打卡景點，讓市⺠生活能輕易融入在藝術品當中。這回以「數據光景Scenery of Dataflow」為題，將數位時代川流不息的數據訊號，織光化景為溝通萬事萬物的資訊流，力邀美國、⻄班牙、日本各國藝術家們相互合作激盪火花。當中最引人矚目的作品〈植光· 花〉透過地面投影流動的花海、量子流光的舞動、粒子光田的搖曳，種下關於人造科技物與生態共生共存的未來意象，讓國美館的夜晚逸散出自然呼吸的韻律光芒。

熱愛藝文活動的趨勢科技董事長陳怡蓁，更是『由鉅大恆』的收藏家。 陳怡蓁稱讚「由鉅大恆」的大面落地窗，是觀賞光影藝術最美角度的包廂。幕後靈魂人物無疑是由鉅董事長林嘉琪，為了成就完美無暇的觀景窗，捨棄石材外牆，引進世界奢華門窗品牌『德國旭格Schüco帷幕』，流暢地接引戶外景緻，搭配寬8米的客廳規劃，將炫彩奪目的光影藝術節收攬進自家客廳，讓住宅昇華為美術館展廳。該品牌同樣受信義計劃豪宅旗艦「陶朱隱園」親睞，如今更已成為台灣豪華住宅的門窗指標。

「由鉅大恆」匯聚了設計、美學、工藝的重磅規劃，打造出台中市中心唯一美術館級居邸作品，以稀有的140 、160 坪層峰尺度，為藏家提供了一處藝術場域、一所國際級飯店，更是一座無價的建築藏品，在您欣賞光影藝術節的同時，一抬眼也是仰望一件建築藝術品，在台中市中心的夜空下熠熠生輝。 專屬網站 | https://bit.ly/3F6flbX