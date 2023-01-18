「世界南科」海悅團隊萬坪規劃專寵科技新貴

新竹竹科快速發展讓新屋房價從2年前2~3字頭飆升到目前6­~7字頭行情，然而廠區面積是竹科2倍大的南科，隨著中央積極打造「南部半導體S廊帶」，南科躍升科技廊帶核心已成定局。2021年南科園區總產值達1兆949億元，除改寫南科歷史新高，更成為南台灣半導體產業聚落重鎮，截至目前南科營業額1兆1675億元，較同期成長35%，預估全年營業額可望突破1.4兆元。

民間投資破兆資金打造科技產業鏈南科人口紅利遠勝竹科

以台積電為首的南科園區，包括聯電、南茂、ASML、台灣應材、東京威力科創等各大科技廠持續加碼擴廠，台南近年投資額超過2兆元，而南科近年來營業額不斷提升，2022年第三季已達1.16兆元，當中8成來自積體電路產業，南科儼然已成為繼竹科，全台半導體核心。依據國家科學及技術委員會統計，當科技廠不斷加碼投資南科，將創造許多職缺，若以2022年第三季做為比較基礎，從2021年至最新資訊統計，目前南科上班員工人口增幅高達16%，遠高於竹科9.7%與中科7.2%。

南科就業人口將破10萬人市府投近400億區段徵收打造48萬坪住商空間

南科目前廠商超過270家，至今從業人員達9.31萬人，近幾年來在南科上班人員，每年平均成長約8%，預估最快今年下半年將突破10萬人，而看好南科持續發展，台南市府為有效提升南科周邊生活機能，兼顧產業、居住、服務3大面向均衡發展，已推動將南科園區周邊7區規劃區段徵收，總面積450.89公頃，經費達398.2億元，該建設為台南史上最大開發計畫，完工後可提供48萬坪商業與住宅用地，建構兼具消防、醫療、就學、運動等生活圈。

南科效應全市無所不在地段優劣決定房價增值性

以台積電為首的半導體產業鏈，造就台南城市轉型成科技城，當高科技廠商不斷進駐，已帶動許多高薪職缺並創造更多置產需求，以南科園區為核心造就近幾年來台南房市出現「南科效應」，也就是跟著園區周邊置產，房市買氣大幅提升，房價也不斷挑戰新高，鄰近區域如善化已出現4字頭預售屋成交價，而市區精華地段如東區及北區，房價則出現挑戰5字頭。然而當各大銷售案場均主打南科宅，民眾置產仍要以房市購屋不變定律，「與園區最近距離」決定未來房價是否具備增值空間。

新和重劃區商圈已成形，距南科園區僅450公尺，帶來便利生活機能，圖為新市市區實景圖。

新市門戶距南科車程僅3分鐘 一級地段食衣住行兼具

南科園區台南園區坐落在新市、善化與安定之間，當中總面積僅37.53公頃的新市「新和重劃區」位屬新市區商業機能核心中正復興商圈，生活圈包括星巴克、寶雅、路易莎、小北百貨、必勝客、全聯等均已進駐，重劃區至南科園區最近距離更僅450公尺，周邊擁國1及國3兩大高速公路及國道8號新市交流道等串連，成為卡位南科園區且兼具消費、採買、交通、學區等明星重劃區。

新市坐穩門戶!南科三期擴建 統一富邦加碼投資

新市區近年來重大建設不斷，南科三期落址新市，預計可創造逾5000個職缺；統一集團投資100億元於樹谷園區籌建總樓地板面積達4.57萬坪「統一企業新市物流園區」，並已於2022年動土，預計2024年完工啟用；另電商龍頭富邦MOMO投資30億元於新市打造「南區儲配運輸物流中心」，總樓地板面積達2.46萬坪，預計每日吞吐量可達16萬件，預估可容納340萬件商品存量。另位於新市台糖農場佔地面積69.22公頃新市產業園區，已於2022年11月動土，未來將串聯南科樹谷科技園區、永康工業區及永康科技工業區等，預計可創造3000個職缺及每年150億元年產值。

海悅團隊萬坪基地 「世界南科」打造南台灣地標建築

海悅團隊及其上市建築代銷，整合新市4筆總基地近萬坪土地，將規劃南科史上最具規模「世界南科」系列建案，除承襲台北頂級住宅設計基因，未來預期朝向涵蓋育幼、教育和安親等機能規畫，不僅營造豪宅等級社區，還一條龍兼顧南科菁英家庭需求。打造一棟足以匹配南科在世界半導體龍頭地位的地標建築，導入擘畫公共空間、四季花園、景觀水池等元素，更在接待中心以專利研發的電動子母床、魔術空間設計等巧思來展示空間配置參考，給予小家庭更全面的空間規畫建議，將成為南科菁英家庭置產首選。