中國開發攜手日本伊東豊雄在台首座住宅建築動土祈福

普立茲克建築獎大師伊東豊雄在台首座住宅建築作品「台北市南港玉成公辦都市更新案」，於1月12日假南港基地舉行「動土祈福儀式」，由國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群、中國開發資產管理公司董事長鄭重、伊東豊雄大師、與國產署、營建署等貴賓，聯袂出席執鏟，共同祈求該案工程順利完工。

中國開發董事長鄭重表示，該案位於大東區門戶計畫的繁華軸帶上，基地鄰近捷運昆陽站，國家住宅及都市更新中心招商之初即備受矚目，吸引數家知名建商角逐，最後由中國開發拔得頭籌，於110年11月完成簽約，預計於2027年完工，挹注南港房市超過7,300坪總樓地板面積。預估該案總投資金額達20億元。

中國開發聘請普立茲建築獎得主伊東豊雄參與規劃設計，在社會住宅各樓層規劃設置社區共享空間，更提出「彈性平面」來滿足各種族群多樣化的家庭結構。圖／中國建經提供

伊東豊雄首獻 全台第一座公益性住宅作品

南港玉成公辦都市更新案為伊東大師在台首座公益性居住作品，也是他第一次為台北獻上的住宅類建築。伊東大師對台灣土地懷有濃厚情感，於國內打造了數座經典的公共建築，包括台中國家歌劇院（2016）、台北文創大樓（2014）、高雄國家體育場（2009）等，此次在社會住宅規劃直觀社會變遷的居住挑戰，就當代人口結構變化以及生活型態驟轉做出新提案。

該案規劃興建地下三層、地上11層150戶社會住宅、以及14層78戶都更宅，兩棟住宅以簡潔框架及穿透輕盈的立面詮釋，讓風、光、綠滲透室內環境，都更宅結合特殊結構系統，實現建築量體轉角無柱的四面角窗設計，提供起居室寬敞視野景觀，打造高格調居住環境；並保持住戶生活隱私以及兩棟各自獨立出入管制，更藉由留設戶外大面積高綠覆率的開放空間，結合一樓托嬰中心及農產品店鋪等設施，提供社區和鄰里間一個共享、交流的社區空間，形成混齡與開放的環境使用。讓建築融入自然，邀請居民共同參與形成友善宜居的新聚落。

中國開發：30年品牌與豐富業績

中國建經總經理楊享洪表示，中國開發於1993年由中國建築經理公司100％轉投資成立，目前實收資本額為6.6億元，為一專業不動產建設公司，長年來與母公司中國建經（1986年由台灣土地銀行及兆豐國際銀行投資成立）共同合作致力於都更及危老重建，辦理都更案代理實施、合建及一般土地開發投資興建案，至今已完成5,550戶都更與危老重建、總工程造價達新台幣385億元以上。知名作品包括「納美社區」（原修德國宅266戶海砂屋都更改建案）、信託代理實施之南港「中研新苑」都更案等，近年投入之內湖洲子街大樓案、高雄新五福大樓都更案，分別榮獲2021年中華建築優良規劃設計類廠辦商場組金石首獎、都市更新組金石獎，該二案並再於2022年榮獲金質獎的肯定，中國開發秉持永續經營之理念，持續追求優質建築規劃及施工品質不遺餘力。

這次與伊東大師合作得標之「台北市南港玉成公辦都市更新案」，以社會住宅與一般住宅共榮、共好的理念，打造優質社區，今日動土祈福，期待工程順利，再次締創新的里程碑。