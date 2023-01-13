禾林建設感謝顧客 RICH ONE 3.0圓滿 前進板橋府中、繼續深耕青埔站前

疫情帶來全球經濟的變化，也帶來台灣房市的榮景，然而市場上受到資金大退潮、央行持續升息及政府不斷祭出打房政策，造成了2022年台灣房市高點反轉的現象，不少個案出現「量縮價緩跌」的局面，尤其重劃區影響反應先行。在市場榮景下，地段成為購屋指標，「品牌力」成為致勝的關鍵。

知名品牌禾林建設公司董事長吳瑞麒以室內設計起家，2009年跨足建築業，始終以「人」性角度出發，不斷反思人、環境、空間三者關係，融合美學與自然元素，用最嚴格標準審核建築外觀美感度、動線規劃流暢度、室內格局規劃、建材選用等，打造出最貼合消費者的產品，為無數個品味住宅規劃。

吳瑞麒董事長與身俱來的美學品味，創造出許多經典的設計作品，因此短時間內，累積了品牌知名度，而其作品在市場上也有一定的影響，引領空間設計的生活品味。位於青埔重劃區的「禾林RICH ONE 3.0」從外觀垂直綠化，到注重空間舒適度、有效放大室內格局，打造「由內而外」的質感住宅。全方位規劃思考給購屋者最大的便利與美學，替區域開出定錨價。目前接近尾聲，剩零星戶數，詢問度仍熱絡。

禾林建設能夠締造如此佳績，憑藉的就是品牌力，以品牌創造魅力，進而得到消費者的信任。吳瑞麒董事長指出，禾林建設注重工法與建材的每個小細節，而「禾林RICH ONE 3.0」巧妙的避開樑柱，善用每寸空間、放大格局「效坪」獲得消費者青睞。

「禾林RICH ONE 3.0」近期衝出區域高價。圖／禾林建設提供

在消費者的觀念裡，禾林建設的品牌就代表著「懂生活」與「懂空間」的美學一直存在。禾林業務副總李佩珊也表示，禾林RICH ONE 3.0已購客中，有許多來自新竹的科技新貴，多為重視品味生活的一群人，也感謝每一位曾經給予反饋與肯定的顧客，今年將會進軍新北板橋區與繼續深耕青埔重劃區。

據了解，禾林建設在近期取得青埔站前青平段角地，緊鄰國泰置地廣場，且面對桃園市立青埔足球場，所在位置為區域核心菁華，此地稀有性及絕佳位置，在目前青埔區已難再尋第二塊；另一塊基地位於板橋區鄰近T-PARK、遠東科技園區，而板橋區的「府中雙城計畫」是市府10年願景計畫、5條美學廊帶之一，禾林以口碑進軍持續帶入特有的室內設計DNA，滿足新北追求品味的購屋群，為城市增添新美學。