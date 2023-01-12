20年新業建設業績旺 尾牙現金一把抓吸睛

房地產是經濟的火車頭產業，特別是在市場波動的時刻，更能看出品牌口碑的重要性。新業建設自1993年立業以來，即以「建築專業」作為核心理念，至去年底已完工近30座社區業績，攜手超過2700戶幸福家庭，1月11日（三）舉辦年度尾牙宴，慶祝虎年耕耘有成，歡欣迎接2023，邁向公司立業20週年。

「現金一把抓」是新業建設每年尾牙宴上同仁來賓最期待的環節，曾有員工一把抓起零錢總額達1000元，尾牙宴上來賓也能加入一把抓遊戲，把抓到的現金帶回家，可說是賓主盡歡，人人歡喜。圖/王妙琴

尾牙宴上新業建設創辦人穆椿松、董事長卓勝隆聯袂出席，感謝同仁與合作廠商的共同努力，奠定新業最重視的品質，進而獲得客戶認同。2022年10月最新落成的「新業自由居」，是新業看好東區發展的首部作品，預售期即完銷，交屋住戶滿心期待，將在新居中歡度農曆新年！東區指標個案「新業築願景」也即將於2023下半年交屋，即刻享受嶄新開幕的「三井lalaport」購物中心，新業建設的擇地眼光，總是能與建設同步，將城市發展的紅利，與客戶共享。面對新年度的市場挑戰，新業宣布將於中科特區沙鹿、14期重劃區再推新案，總案量上看60億，以更精進的設計品質、施工品質、服務品質，贏得客戶認同。

新業不僅在建築專業上進化，近年來深化服務的軟實力，也令人印象深刻，持續推動的「新業家族 藝文活動」，已成為住戶日常期待的一部分！2022年11月新業有藝市-大型文創市集，邀請住戶在百年日式建築的文學公園，舉辦一場與秋日邂逅的美好盛會；名人講堂邀請到相聲瓦舍 創辦人-馮翊綱、剪紙藝術家-楊士毅、金鐘視后-于子育(琇琴)等重量級講者，場場爆滿；還有各方職人的生活手作、經典的異國品味食光，充滿著溫暖又療癒身心的活動，豐富住戶們的日常。

新業建設今年在台中文學館舉辦周末市集，50攤文創市集，還有音樂演出，書法體驗，手工書DIY，媽媽說故事時間等，吸引全家親子同遊。圖/新業建設提供

新業建設邁向立業20年，在建築實績上有所斬獲，也不忘回饋社會，傳遞美善，「新業一畝田」是新業與台中霧峰小農長期契作的無毒香米、紅豆，已邁入第13年，每年分享給近30座社區的住戶，攜手與這片淨土共好共存、董事長更帶領員工常態淨溪、甘霖基金會合作為弱勢族群送餐、企業認養台中文學館 …等，以實際公益行動，將企業的豐收時刻，與社會共享。