永隆鋁業攜手協律推出「中山簡美」預售案 重建中山北路家族發跡地

台灣「隱形之光」永隆鋁業早年曾是Panasonic合作廠商，締造出口外銷經濟奇蹟，曾與國內第二大石化集團長春樹脂同為大同電鍋的供應商，企業老品牌推動者為郭家、源自新北板橋望族，傳承第三代，在後代決議下，將延續從前的人情記憶與美好，民生東路、林森北路的發跡地在協律建築、簡美營造的主導下，以阿嬤「簡美」為名推出首案「中山簡美」預售案。

永隆鋁業郭家日治時期發跡於「百年官道」中山北路旁，即是宫前町地區，從小工廠緩步起家、擴展到大廠規模，秉持務實扎根的精神，嚴格把關出口細節，成功通過嚴格日本廠商考驗與核可，成為Panasonic國際牌冷媒管製作廠、洗衣機內膽製作廠等等代工廠，為之後出口外銷奠定基礎。

之後，永隆鋁業與國內第二大石化集團同為大同電鍋供應商，創造長銷逾一甲子的電鍋，嚴格把關的機制，降低產品不良率流到市面機率，改寫早年台灣出口外銷的高紀錄，不僅如此，近年也研發獲得許多專業家電產品專利。

永隆鋁業董事長郭清松（左）接受大同公司前董事長林挺生（右）頒贈大同電鍋優良協力廠商。圖／業者提供

永隆鋁業承襲先祖低調、簡樸、胼手胝足精神，處事低調卻沈穩，長年深耕於中山北路政商名流發源地，委由為了「危老重建」匠作築新而成立的「協律有限公司」，一起本著先輩打拼信念，以及感念家族靈魂人物阿嬤，最終以其名「簡美」傳承人文底蘊，保留百年不朽的願景，再次構築老家到新家的距離。

第三代掌舵人教會教師郭清松為人祥和，且處世極其低調，日常生活過得簡樸踏實，身為長子從小背負整個家族興旺，幾乎全年無休，走過台灣出口最輝煌的時刻，一路走來最感念阿嬤「簡美」。

一位出生於清代、綁著三寸金蓮的女性，歷經清、日、民國三個朝代更迭，卻不受封建思想影響，反而極其尊重與包容子孫選擇、以及最終選擇的信仰．

大時代環境變動之下，裹著小腳的阿嬤曾經帶著郭清松，從中山區徒步到外雙溪，領取政府發放的配給，沿途做物資的交換及配售，才得以保存家族，讓家族精神得以續存，也才有之後的永隆鋁業，如今這個大家族開枝散葉，後代子孫在各產業深耕努力，大家長才決議重建發跡地起家厝。

鄰近雙連捷運商圈的「中山簡美」座落於林森民生雙軸心，比鄰永盛公園大片綠地，規劃24~30坪、兩房、雙衛格局，室內雙採光、零虛坪，而且強調SRC全石材結構、戶戶全裝修，實品屋設計更勇奪2023巴黎設計大獎銀獎，入住無裝修期，入住即享受，與日商織本構造建築規劃團隊合作，鞏固建築結構、強震來襲也不用擔心。

比鄰永盛公園旁的「中山簡美」，規劃24~30坪，兩房雙衛格局，室內雙採光零虛坪。圖／業者提供

【中山簡美】預約電話：02-2567-4588，接待中心：台北市中山北路二段108號，預約鑑賞：https://xielu.com.tw/ZhongshanJingmei/