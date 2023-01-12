台積效應先買先贏! 南科悦揚讓利3字頭

台積電3奈米、1.5兆美元產值、7.5萬工作機會 引爆南科悦揚買氣

於111年12月29日晶圓代工龍頭台積電（2330）舉辦「南科3奈米量產暨擴廠典禮」，台積電董事長劉德音揭示，3奈米在全世界創造1.5兆美元（逾46兆）的終端產品價值，台積電在南科總計投資達1.86兆台幣，開出11,300個直接高科技職位、每位台積電員工約還會額外創造6.7倍相關就業機會，等同為南科帶進7.5萬個工作機會。「7.5萬工作機會，等於7.5萬戶購屋需求，而且其中還有11,300個高收入的先進製程高科技人才！」

複製竹科悦揚翻漲經驗！3大買盤跨年湧現南科悦揚



「南科原本已達9萬高科技從業人口，再加上台積電3奈米擴廠的7.5萬人，追平竹科16萬高科技人口！當年竹科悦揚預售26萬開賣，去年成屋交易實登都站上60多萬，竹科悦揚翻漲的經驗，也將在3字頭開局的南科悦揚重現。」海宇國際總經理周世凱指出，受惠台積3奈米量廠擴廠這項超級大利多激勵，元旦跨年的周末，3大主力買氣湧進「南科悦揚」，包括嗅覺敏銳的置產客、已在南科工作的科技業學長，和將從竹科調任南科的高科技人才。

「南科悦揚」位居台灣史博館第一排核心商業地，北外環開車約10分鐘到南科的史博館特區已坐穩3字頭。

開全國盤！買南科悦揚就是加碼持股南科

因為台積電設廠，帶動南科產值去（2021）年衝上1兆949億元，超越中科1兆352億元，直逼竹科1.59兆，今年1至8月營業額達8923億元，又去年同期成長超過三成。成為全台產值成長率第一的科學園區。也因此，海悅廣告認為「南科悦揚」來客和買主背景將開全國盤，在接待中心籌備階段收到的近600組預約賞屋客中，也確實呈現出台北、新竹、中部、高雄的客群占比，與台南當地客數量平分秋色的現象。現場專案分析，科學園區題材的重劃區推案，科技新貴客群至少占比六成，而且出手極快，而且價格有撐，而且學長換屋還會交棒學弟，讓中大坪數到中小坪數產品都有穩定的交易量，另外四成則來自台南在地有首購、換屋需求的剛需自住客。

北外環開車10分到南科20分抵高鐵特區

總開發經費158.67億元的台南「北外環」快速道路，是南科最重要的聯外道路。原先安南區往南科需耗時約20分到30分，111年10月18日「北外環第三期」開通後，只要約10分鐘即可抵達，到台南高鐵特區也只需20分鐘，徹底解決市區與永康交流道塞車的問題，同時也讓安南的史博館特區躍升為南科新貴購屋首選。

北外環第三期開通後，開車10分到南科、20分抵達高鐵特區

「南科悦揚」位居台灣史博館第一排核心商業地，由上市品牌子公司博元建設與地主整合出約4,690坪基地，鄰近富擁十萬坪綠地，「台灣歷史博物館」的優質景觀，在大選後將基地近4,690坪基地先行推出2~3房高質感大樓預售案，戶數規模約1400戶左右，預計售價將控制在3字頭。

地產業者指出，「北外環沿線房價全面看漲，開車約10分鐘到南科的史博館特區已坐穩3字頭，未來具備景觀機能者更能享受增值紅利。」

接待地址：台南市安南區長和路一段257號

預約專線：06 302 3888

官網：https://reurl.cc/KX1pMR