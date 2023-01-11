公園/水岸/捷運 高置產族首選關鍵

公園綠地宅成為都市人夢寐以求的選擇，根據房仲業者觀察，緊鄰公園綠地成為房價上漲關鍵，例如台北市大安森林公園信義聯勤每坪250萬元，新北市永和區三輝雙子星，因緊鄰仁愛公園，每坪攀上80萬元高峰。如今，有新北第二行政中心、捷運等利多加持「都廳大院」，又鄰近面積超越16座大安森林公園的新北大都會公園，每坪落在60多萬，增添珍稀程度。

大台北地區公園綠地長期嚴重不足，加上近年疫情封閉的生活型態，緊鄰綠地空間的建案，坐享大片舒心的綠林景觀有助於身心平衡，更能提供居民戶外運動、休閒散步有氧場域，更成為親子休閒最大的遊樂場所，自然成為置產首選。

根據國際期刊《環境研究》（Environmental Research）刊載，西班牙巴塞隆納全球健康研究所評估人們的心理健康與一個稱為「3-30-300」綠色空間規則之間的關係。每個人都應該能夠在家中看到至少3棵樹，其社區有30%的樹木覆蓋率，並且距離最近的公園或綠地不超過300公尺。

美國伊利諾伊大學芝加哥分校研究更指出，綠地空間可以加強人體免疫系統的抗病毒能力，居住環境越綠，罹患焦慮和抑鬱症的人比例越低，綠色空間越多的地區新冠病例也越少。 因此，無論是位處公園、海灘、山中或是樹林都能讓人受益，人們從不同的環境中可以得到不同的益處，即使是綠樹成蔭的居住小區也有好處，幫助阻斷壓力和炎症，有利於改善焦慮和抑鬱症，達到身心靈的健康。

紐約倫敦公園河岸豪宅 成交價每坪上看千萬台幣

房產專家指出，世界最知名都會公園為美國紐約金融重鎮曼哈頓的中央公園(Central Park)，根據《華爾街日報》2021年報導，中央公園南面某90坪豪宅，因位處黃金地段，加上可以眺望紐約中央公園、哈德遜河的美景，2022年成交價達新台幣10億元(3300萬美元)，每坪約合台幣超過1000萬元。

再以英國倫敦為例，位處市中心黃金地段的「肯辛頓和切爾西區」（Kensington & Chelsea），因長期為英國王室居住處所，又被稱為「皇家自治市」，且因該區豪宅緊鄰廣大的海德公園、泰晤士河，成為貴族上流名以及富人聚集地。

根據英國知名房屋銷售網「Rightmove」網站內容，比較2022年倫敦市各區房價，「肯辛頓和切爾西區」每戶房屋均價新台幣4300萬元，較其他地區貴至少2到3倍。 目前網站掛牌出售面海德公園、綠意盎然的豪宅，每坪要價近500萬台幣；至於可眺望泰晤士河宅，掛牌價同樣超過400萬台幣。由此可知，國際級豪宅的重要關鍵在於公園、水岸景觀。

陶朱隱園打造都市「垂直森林」 綠色覆蓋率創新高

信義計畫區重量建案「陶朱隱園」，除了外界已知樓高21層樓，每層樓旋轉4.5度，設有7部電梯，包括可讓跑車、救護車搭乘的超大型電梯，且可直上家門口，讓住戶可將愛車停放在家門口，以及頂樓設有直升機停機坪等特殊規畫。

2022年12月舉辦《建築巨擘：陶朱隱園》首映會，更對外公布公共空間、建築設計等神祕面紗，其中，耗時超過3年打造的生態庭園與9米自然大瀑布，創造出1萬多平方公尺的綠化空間，種植2萬3000棵喬木，每年可以吸收上百噸二氧化碳，達到減碳抗暖的效果。 房地產業者表示，無論是國際大都市的紐約、倫敦，或是台灣精華地段信義計畫區，居住在這邊黃金地段的上流階層，仍保有人類渴望回歸大自然的天性，因此，陶朱隱園才會在都會區打造生態綠化的新廊道。

新北再現紐約中央公園 熊猴森樂園全台最大共融式滑梯

新北市府高灘處打造占地4公頃的「熊猴森樂園」，全區設有31座大小溜滑梯，100多組遊樂設施，圖為小朋友在幸運草地景溜滑梯與立體攀爬球西戲場景。圖／甲山林集團提供

橫跨三重、蘆洲、五股等三區，原本扮演防洪功能的「二重疏洪道」，隨著時代演進，加上新北市府投入大量建設，如今蛻變成廣達424公頃，約16座大安森林公園的新北大都會公園，不僅是全台最大河濱公園，更比紐約中央公園還要大上1.25倍。

新北市高灘處指出，新北大都會公園以「水安全、水清淨、水滲透、水育樂、水生態、水文化」等六大治理策略，從傳統陳舊的綠地水岸中，從南到北規劃入口堰生態區、生活體驗區、都會親水區、左岸運動休閒區、右岸運動休閒區、自然體驗區及出口堰生態區等七大區。

面積廣達424公頃，約16座大安森林公園的新北大都會公園，不僅是全台最大河濱公園，更比紐約中央公園還要大上1.25倍。圖／甲山林集團提供

2019年與美國日本的寶可夢公司攜手舉辦大型「Pokemon Go」活動，將新北大都會公園化身為寶可夢聖地，根據不同的地形地貌，放置水、草、蟲等不同屬性的寶可夢，吸引全台甚至是世界玩家到此朝聖抓寶，不僅行銷電玩，也成功打響新北大都會公園的國際知名度。

2020年，新北市打造占地4公頃的「熊猴森樂園」，融合台灣特色動物意象，成為全台灣也是全世界最大的全齡共融「提坡滑梯樂園」，全區設有31座大小溜滑梯，100多組遊樂設施，成為親子最佳休閒去處。 值得一提的是，連接新北大都會公園水岸兩側「辰光橋」，是新北市第一座專供行人及單車族駐足及通行的景觀平台，站在橋上可遠眺公園美景。2020年起，高灘處發揮巧思，在橋上增加愛情元素，只要將情侶名字寫在鎖上，掛在愛情樹或辰光之心上，就可鎖住永恆的愛情，吸引許多情侶到此打卡。

都廳大院 近2500坪公園首排 三江交滙 水岸景觀

新北行政特區第二行政中心、東森媒體集團總部預計2026年完工，預計將複刻新板特區繁華，全面翻轉城市新風貌，圖為3D完工示意圖。圖／甲山林集團提供

緊鄰新北大都會公園、坐落於新北市政核心的「都廳大院」，地位於新北市三重區光復路與重新路五段交接口，由國巨投資股份有限公司投資基興建，紹華營造股份有限公司營造，陳朝雄建築師事務所建築設計，基地面積近4562坪、建蔽率41.25%，也就是基地6成蓋大樓，其他4成為建商為住戶規畫的開放空間。

樓層規劃地上28層，地下6層建築，共有近2300戶住家，22戶店面，格局坪數規劃2到4房產品，主力坪數為20、30與45坪。規劃1911個平面式車位，結構採RC鋼筋混凝土。

甲山林業務部副總龐宗豫說明，行政特區規劃超過2500坪公園綠地，如果再加上建物退縮創造出來的200多坪開放空間，住戶就相當於坐擁2700坪森林綠地，在擁擠的都市中，開窗就能享有大片綠意，感受大自然森林浴陶冶的舒暢氛圍，著實令人感動。 其次，「都廳大院」交通便捷、生活機能完整。地點就位於捷運先嗇宮站，出站就到家，台64線快速道路、新北環河快速道路及台一線等重大交通要道，都在開車5分鐘範圍內，與新板特區、雙星特區共榮，形成大台北核心生活圈。