耑悦舉辦威尼斯犀牛雕塑展 1/11開展

精工落成，司法公園第一排，中路特區永久地標

北台灣百坪豪宅第一指標的中悦建設，2023新春再現新案！「耑悦」位於桃園中路司法特區，司法公園第一排，永久綠意和地標價值，建築坐擁中路最重要的道路十字軸心，60米大興西路與30米正光路口，全棟精工落成，建築外觀輕奢時尚，以白色為主色基調，將渾厚重磅的石材呈現新時代的面貌。戶戶均質百坪，一層兩戶，定位尖端人士入主，延續中悦頂級公設規劃，讓層峰家族在家就能享受奢寵人生。

中路特區最後響亮力作，僅獻88戶尖端主人

「耑悦」是中悦建設在中路特區的最後一座作品，最新與最後的典藏機會！中悦建設在中路特區總計有四座耀眼作品，從中央花園、學府花園、美樹花園、到全新落成的【耑悦】。早期剛開發的中路特區，中悦以遠見觀察提早開發，前三棟作品持續為中路特區帶來嶄新的豪宅地標與眼界，逐漸改變城市的新天際線，中悦建設最後一塊千坪大基地開發，維持中悦一貫堅持，不隨市場趨勢搖擺，堅持頂級豪宅理想，只蓋大坪數，堅持頂尖品質，只獻給88位尖端人士入主典藏。由於【耑悦】總價超過央行對豪宅貸款成數規範，可貸款門檻僅四成，自備款金額高，買房門檻相對提高，目前預約賞屋的客戶素質都相當齊質，能預見將來社區整體素質更高，證明千萬買房、億萬買鄰的隱性價值。

國際級藝術家施力仁、中時集團總經理王儒哲、中悦建設機構悦萊建設總經理翁茂槐與建築師劉建曄，盛大出席「耑悦」現場犀牛雕塑藝術展。

百年珍貴老樹走向城市，從獨賞到共賞

獨一無二的百年珍貴老樹，是中悦家族引以為傲的門庭家風，是中悦董事長送給住戶的無價祝福。但一般民眾不太容易觀賞到價值非凡的老樹，因為以往珍貴樹種都在社區中庭內。唯有全新落成的【耑悦】，特將老樹移植到外庭院，讓沿街退縮的綠帶環腰，更增添駐足欣賞的吸睛度，也讓民眾隨時都能近距離觀賞老樹的姿態，也藉由蒼翠挺拔的老樹身姿彰顯建築永恆價值。【耑悦】中庭內的樹木呈現方式也有改變，以往樹木都在高檯度的花台上，這次不只親近土地、也是更靠近住戶們，能觀能賞能嗅能觸，與自然做更近距離的接觸，彷彿走進大自然裡，感受真實的綠意生態。

強強聯手，中悦支持藝術家，特舉辦建築藝術雙聯展

「耑悦」以尖端禮遇尖端，全新完工，正式對外舉辦公開記者會，特別邀請國際級藝術家施力仁。

人稱犀牛老爹的施力仁2017年受邀參加威尼斯雙年展，其大型景觀雕塑《金鋼犀牛》更成為威尼斯雙年展於公共花園「瑪莉雷瑞莎公園（Marinaressa park）」展出的首位華人藝術家創作作品，2018年主辦單位特別邀請《金鋼犀牛》繼續坐鎮在瑪莉雷瑞莎公園，出展2018年威尼斯建築雙年展，此舉創下首位台灣藝術家作品橫跨藝術和建築雙領域大展肯定，其展出位置乃是此雙年展的標誌性公共展區，而《金鋼犀牛》榮幸能成為威尼斯潟湖邊上最閃耀的景觀。

犀牛老爹施力仁作品《鑽石金鋼》。

施力仁的《金鋼犀牛》以當代的語言來表現古老傳統題材，造形富涵當代藝術的手法和後現代主義的奇想，實踐對當代議題的思考與關注。2018年建築雙年展結束後，《金鋼犀牛》獲得義大利文藝復興重要古城巴薩諾之城市博物館邀請，與經典大師「杜勒」進行跨越五百年古今東西藝術對話，藝術成就受到國際藝術領域肯定。