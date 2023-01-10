大同連夜趕工，力拼台糖二期綠能豬舍如期完成

由大同公司統包的台糖二期農業循環豬場改建計畫先前遭質疑恐無法如期完工，近日大同公司為展現趕工決心，已經開始實施趕工計畫， 現在大同公司的協力廠商甚至連夜間都在施工。

在推進這項專案進度的做法上，大同公司提出了幾項方案，包括（一） 協力廠商增聘勞工全力配合趕工，將以本籍為主、外籍勞工為輔；（二）同時要求協力廠商安排夜間加班，並提列趕工激勵獎金，加速現場作業進度；（三）配合台糖每週召開例行性專案管控會議，提報施工作業進度與問題點溝通檢討；（四）申請外籍勞工，並預計近期就能加入施工團隊以加速工地趕工。

知情人士透露，先前台糖及大同受經濟部、行政院關切而建立的雙週開會報告機制現已改為週會形式，顯示雙方更加積極地持續溝通協調及追蹤控管工程進度，力求此案能如期完工，並兼顧施工品質。

大同公司表示，國內在建設現代化智慧養豬場的經驗尚不完備，甲方在合約需求尚未能清楚明訂，且大同與業主、營建管理單位、監造在許多豬場設計議題上的意見出現歧異，尚有因應業主需求而進行設計變更的情形，才造成設計時間延長，不過現在問題正在收斂中，且大同持續增聘設計人員與專管團隊協助，相信會漸入佳境。

據媒體報導，台糖投資新台幣107億將全台 13座傳統豬舍改建為現代化綠能豬舍（農業循環豬場），二期計畫有 7座，並全由大同承包。如此大規模的工程讓統包商大同公司與各相關單位在前期花了不少時間摸索及協調，不過台糖公司日前也透過媒體強調，大同已陸續完成細部設計、建照申請及協力廠商發包等作業，後續雙方將保持密切合作、整合各方資源，力拼第二期豬場改建計畫能順利完工。