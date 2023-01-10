房市急凍　盼政府救中小型建商

18個月未動工即斷資金 將擊垮多數中小型建商

被視為「打炒房最重拳」的《平均地權條例》修正案，今(10)日獲立院三讀通過。央行並祭出的18個月限期開工，如未動工要增加利息，收回貸款，以目前各縣市政府的行政效能而言，是否能在18個月內核發出建築執照尚屬未知，且影響建照核發上的因素有很多，譬如地政人員土地量測精準的差距，重測及審核都需要時間；再者，建築師的設計圖，也需送相關主管機關的審查，如都審、預審、容積移轉、開方空間獎勵等等審查，都需要時間審理。在此極力呼籲，限期18個月動工應至少放寬至30個月以上，較符合目前現況。

大台中不動產商業同業公會理事長王至亮大聲疾呼，建築業是在苦撐，18個月未動工即斷資金，將擊垮多數中小型建商，陷入生存危機，公會已經接到會員的求救訊號，18個月是跟時間賽跑，盼政府要加速建照的核發速度，以免造成中小型建商斷糧，甚至因資金斷鏈衍伸出更多社會經濟的問題。

囤房稅加重多數民眾負擔 應排除屋齡20年以上 室內坪數30坪以下的住宅

根據內政部統計，國內住宅總量已突破900萬戶，許多地區都有將近九成的高自有住宅率，專家憂心以台灣普遍高自有住宅率的情況下，囤房稅將加重多數民眾的居住負擔。王理事長建議，屋齡20年以上，室內坪數30坪以下的住宅，乃一般老百姓的居住剛性需求，囤房稅理應排除，並合理的提供年輕人或弱勢族群租金補貼，解決民眾基本居住需求，才能落實居住正義的理想。

王理事長表示，全台房市急凍，今年經濟成長恐不樂觀，平均每個月都有新的政策改變，對建築業的經營真可說是難上加難，尤其是中小型建商，物價波動太大，貸款銳減，蓋了賠錢，不蓋違約，蠟燭兩頭燒，現在的建築業坐困愁城，政府要讓建築業何去何從！

王理事長指出，建築業貸款利率樓地板價2.5％以上，這對建築業顯不公平，最撐不住的是中小型建商，打垮建築業百姓不會比較幸福，買房也不會比較容易，盼政府挽救建築業，產官學與消費者都一起坐下來，平心靜氣地談如何真正解決高房價與居住的問題。