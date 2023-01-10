平均地權條例過關 專家：房市將有四大現象

被外界視為「打炒房最重拳」的《平均地權條例》修正案，今(10)日獲立院三讀通過。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，平均地權條例過關並不讓人意外，而修法通過後，預售屋市場正式進入冷靜期，整體房市將會出現四大現象：

首先，「預售和成屋價差縮小」，由於預售屋換約和轉手的諸多限制，降低購屋族購買意願，自住買家將會轉向成屋市場，所以預售屋降溫，對應成屋搶手，將會拉近彼此的價格差距。

其次，「豪宅市場交易量縮」，台灣房屋趨勢中心統計近年單價兩百萬的豪宅交易，發現今年前11個月交易筆數僅27筆，跟去年同期的52筆相比，幾乎等於腰斬，進一步觀察今年交易的27筆超豪宅中，有13筆都是以法人名義購屋，等於將近一半都是高資產族，透過自有公司或是另外開設資產管理公司的名義，來購置房產；然而平均地權條例修法通過上路，私法人購屋的資產操作空間不再，高資產族的置產態度也會略為保守，因此短期內的豪宅市場交易量，將面臨考驗！

再者，「高槓桿型建商淡出」，修法過後，建商的推案型態，將從預售案轉變為成屋案，由於成屋推案無法在工程期間銷售回收資金，建商的金流需求龐大，對財力有限的建商較不利，因此採高槓桿操作的中小型建商，預料將在修法後逐漸淡出新案市場。

第四，「資金走向避險型產品」，雖然交易疲弱抑制房價，不過首先面臨降價的物件，都屬於具有市場抗性的產品，區位條件佳者，則強者恆強，建設到位、機能成熟的區域，以及保值性高的產品，仍是避險且穩健的置產選擇，價格也不易修正；至於商用不動產的部分，店面產品仍須依照經濟成長和商圈發展而論，但商辦這類自用、收益兩用型產品具市場優勢，將可能成為今年修法後的法人置產重點。

張旭嵐也分析，官方修法的核心目標是打擊炒作，且法案也將導引房市回歸剛性市場機制，因此新的一年，不受政策影響的自住客，更有機會在市場上撿到便宜。