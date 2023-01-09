環保科技 淨水的重要功臣：沸石

魚兒優游在水草與珊瑚礁間，生氣蓬勃的水族箱自成一個生態系。你曾注意到那些沉在魚缸底部，充滿孔洞、灰白融合的小石子嗎？ 在台灣，許多水族玩家會使用陶瓷環做為水族箱的濾材，部分群眾則選擇使用沸石，兩者的功能類似，它們都是建構一個健康的水族生態系統不可或缺的重要功臣。不過，相較陶瓷環，沸石還被應用於大規模的養殖，這次，就來談談比較鮮為人知的沸石。

會冒泡的小石頭

沸石是來自火山石的純天然材料，由於無毒，同時表面積大、孔隙多，且具備高度的陽離子交換能力，讓它能吸收水中的污染元素，因此經常被運用於水質淨化。台灣當前常見的應用如大規模養殖業，少數人會把它放在魚缸中，吸收氨化合物，不過綜觀國際如日本、中國都已經把這種神奇的小石頭應用在水庫、自來水廠與污水處理廠。在河川或水庫這樣的大型生態系統中，有BOD、氨氮、磷等無機物積累的問題，而這些污染物部分來自於生活污水(生活雜排水、浴廁污水)、農業灌溉或工廠廢水，這些污染物將消耗水中溶氧，造成水質惡化、水體優養化，危害水中生物等情形。

要如何去除氨氮？台灣科技大學營建工程學系副教授何嘉浚解釋，水中大部分的污染物，如氨(NH 4 +-N)都帶有正電，利用沸石，透過離子交換或吸附的方式，使水中離子濃度趨近平衡，於此，就可以解決水庫、河川優養化問題，進一步達到水質淨化的效果。

不過，台灣當前水庫集水區農業灌溉餘水多未收集處理，若截流採用礫間曝氣工法，對於氮磷去除機制並不顯著；而散居之聚落污水，目前套裝式之化糞池或小型淨化槽同樣缺乏除氮磷之機制。綜觀而論，取自水庫、截流自河川的自來水，都有氮、磷含量超標，造成河川優養化的可能，如此一來，民生用水還能讓人放心嗎？

在MSL工法中，沸石扮演關鍵角色。圖/業者提供

天然工法 物理淨水

走進台科大營建工程系的試驗基地，只見兩座透明槽箱擺放在中間，乍看之下裝滿土壤，近看才發現裡頭還有石子做為夾層，「這是一種加強型的土壤處理方法，透過混合土壤層和中間這些小石頭組成的透水層進行過濾、吸附和生物分解」何嘉浚仔細解釋。最初，他從日本引進水質淨化工法-多層複合濾料水質淨化系統(Multi-soil Layering以下簡稱MSL)，是希望能解決集水區用地取得不易，淨水設施所需土地不宜過大，以及集水區地處偏遠，維管不易等問題，盼藉此改善台灣水庫優養化現象。

在MSL工法中 沸石扮演關鍵角色。

何嘉浚表示，MSL工法主要分為混合濾層和滲透濾層，混合濾層主要由砂質土壤、活性碳、鐵粒和有機質組成混合濾料包，負責吸附水中的微生物菌、氮鹽以及除臭脫色的效果；滲透濾層則由多孔細材料組成，包含沸石、礫石、浮石等天然材，透水係數高，可以增加處理效率。「沸石就是負責氨氮、磷的去除機制，」何嘉浚說，相較一般碎石、浮石與礫石，沸石除了具備高孔隙率，還擁有高度的陽離子交換力和銨離子吸附能力，當污染物經過，它就會主動捕抓、吸附，可以去除更多的無機污染物。不過由於台灣非產地，若要從國外引進，成本得再往上加乘，因此在國內尚未被廣泛應用。何嘉浚目前主要透過與環保科技廠商-豐禾淨啓的合作取得沸石進行試驗研究，在價格與材質上都具有相對優勢。

沸石可依照不同需求及不同型態應用於各種場域。圖/業者提供

山區源頭淨水 沸石可以是大功臣

對此，式新工程顧問股份有限公司副總經理林宜宏認為，MSL工法在台灣若能有更廣泛地應用，或可壓低沸石的成本價。林宜宏說，為避免集水區含氮、磷的污水排入水庫，造成優養化現象，環保署於相關法規中規定，水庫集水區住戶必須安裝淨水設施，且對於氮、磷的排放皆有總量管制。然而，淨水設施有操作門檻，同時清潔不易，要落實恐怕有難度。他推測，並非所有住戶都有安裝設備，即便有安裝，多數應該沒有除氮、磷的功能。為了解決這個問題，環保署與式新合作，以石門水庫集水區做為示範案場，協助家戶安裝具有除磷和氮的小型淨化槽。

「但問題來了，」林宜宏話鋒一轉提到，「目前我們主要使用鐵板或藥劑去將污水中的磷混凝下來，操作一年後發現，使用鐵板不但得由人力調控電流與電壓，而且一兩年就得更換鐵板，對一般的住戶來說，既麻煩又花錢， 同理，如果改用藥劑，一樣有操作成本，最終都可能導致住戶中斷設備的使用。」「一般大眾最在意的就是長期的成本消耗，動不動就要自費找人來清淤、換材料，那麼麻煩，誰會乖乖遵守？」林宜宏說。

環保科技淨水功臣：沸石。圖/業者提供

是否有「不找麻煩」的長久之計？

「有的。」鑑於此，式新參考日本的解方，將MSL工法應用在家用淨化槽這類的小系統，透過淨化槽中由濾料包組成的複合土塊層，與沸石組成的透水層進行去氮除磷。「根據國外的經驗數據，這個濾料包和沸石可以用20年都不用換，可以省去維管成本，也為住戶免去很多不必要的麻煩。」廣信工程股份有限公司董事長邱敏錦也認同MSL工法於偏遠地區的應用優勢，他表示，偏遠鄉鎮距離污水廠或公共下水道遙遠，接管不易，便可透過MSL工法來解決污水處理的問題。他進一步補充，相較建置污水處理廠，MSL處理系統的環評流程比較快，建造過程也相對容易，整體而言效率是比較高的。林宜宏看好沸石未來的應用前景，他補充，除了集水區本身用地取得不易而有需求，在都會區，當土地開發逐漸飽和，取得大片用地變得更為困難時，MSL工法或許就能成為處理城市污水的解方。

水資源技術精益求精 沸石前景可期

「沸石在台灣的應用還沒普及，還需要慢慢地去推廣，慢慢凝聚出一個共識，有了需求才會有市場，」豐禾淨啓環保科技執行長陳威宇表示。他分享，在歐美日韓等國，沸石應用於建材上已有數十年之久，例如日本國會大廳、韓國國會振興院等都使用沸石做為壁材。

在水資源處理的方面，中國因為本身就是產區，早有廣泛的運用。例如河北省雄安區，白洋淀的生態恢復工程，即採用沸石做為其中的材料。此外，韓國也利用沸石，開發出專治池塘、湖泊、河川優養化問題的水治理技術。

臺北市衛生下水道工程處主任秘書吳延杰提到，隨著環境永續概念興起，如何有效利用水資源成為各界探討的議題，他認為，未來再生水源的處理將精益求精， 諸如MSL工法這類更為高階的水處理技術將被廣泛運用，尤其在下水道建設與污水處理等面向，衛工處抱持開放的心態，希冀透過更多新工法的導入，優化工程品質。

何嘉浚補充，例如在河川整治上，透過MSL工法可以達到節能減碳的成效。「MSL工法水源的流入採低濾式流法，也就是說，當水從外頭垂直流入系統中時，重力加速度，自然就能接觸到裡頭的過濾層，加上淨化槽中本充滿空氣，相較礫間淨化設施，水是水平流入，需要額外打氣讓水在槽中滾動，增加與礫石接觸的機會，整體來說是比較節能的。」除此之外，農業污水處理以及人工濕地的整治都可以透過沸石的導入，優化治理成果。

沸石是天然礦石，被國際科研機構認定為一種可以覆蓋全產業鏈的環保新材料。面對全球氣候變遷之下引發的危機，豐禾淨啓環保科技執行長陳威宇相信沸石除了可以利用在水質淨化領域，對於節能減碳、再生水循環、土壤修復等，都能在其中扮演重要的角色。