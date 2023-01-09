cop27氣候峰會後 建築業面臨的挑戰與困難

佔全球排碳量近四成，建築產業應務實地從「淨零碳排」開始

第27屆聯合國氣候峰會(cop27)宣示減少CO2排放、控制暖化、降低使用石化能源，在全球淨零聲浪中，歐盟即將課徵碳稅，我國也加速氣候變遷因應法，首波影響水泥、鋼鋁、螺釘等建築用料，連帶建築業將受到極大衝擊，在已經高漲的成本下又添加壓力！

大台中不動產商業同業公會1月9日舉行2023年房地產趨勢發展記者會，理事長王至亮以全球宏觀角度看待建築業現況及未來，他表示，根據聯合國研究指出，建築與營建業佔全球溫室氣體排放37%，其中11％是興建過程和材料的碳排放，其他26％是建物使用過程的碳排放，顯示建築業的減碳對全球淨零碳排的腳步而言，乃是至關重要的一環。

王理事長認為建築業應該循序漸進地朝向「近零減碳」的目標邁進，可從兩個方向務實探討：一、新建築得從原料、規劃、設計著手，興建後歷經數十年的使用，拆除後材料可回收85%為目標，政府應鼓勵建築業者起到示範作用，譬如改善舊法規中有關宜居建築的條例，須因應現代潮流制定修法方向，鼓勵率先朝ESG永續建築發展的開發商，從規劃設計重視通風採光、降低耗能與環境共生的新建案，政府應給予容積或時程獎勵，以賞代罰催生創意和ESG永續的新建築。

二、聯合國於COP 27發布的《2022年全球建築建造業現狀報告》指出，2021年建築物營運階段碳排放量較2020年成長5％，創歷史新高，如何降低建築物使用週期的排碳成為關鍵項目！因此政府應鼓勵全民使用減碳產品、改善既有建物達到節能減碳，透過智慧監控省水、省電、減少災害等皆給予補助支持。

建築業面對大環境變化的趨勢，應該更主動積極的尋找良方，化危機成轉機，將環保減碳的措施轉化為建築優勢，為產業生存及地球永續，共盡一份心力。