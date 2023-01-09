開價飆破百萬 8字頭輕盈入主南港

北市蛋白區3位數成常態，而南港為東區新門戶，建設逐步實現，新案續創新高，大台北地區近年房價也屢創新高，尤其在比價效應蔓延之下，不少建案相互爭鋒，像是南港「世界明珠」實登單價屢創新高，帶動周邊房市新案開價硬挺，打破過去房價百萬天花板，中古屋、新建案最高單價相繼站上3位數，引得不少人望屋興嘆，不過想要入主南港，現在有輕盈入手新選擇，近期出現佛心建案「中研首席」以8字頭輕單價博得自住客青睞。

建案生活機能。圖/業者提供

南港地區因受惠於台北市「東區門戶計畫」，顛覆往日黑鄉印象，這些年也正在翻轉蛻變中，由昆陽站向東延伸到南港車站、南港軟體園區到中研院，五鐵匯聚、科技軸帶，政府民間協力為黑鄉改頭換面，帶來龐大的人流、金流，也牽動著房價走向新一波高點。像是最受矚目南港車站前的「世界明珠」今年7月最高成交單價達186.2萬元，而南港經貿園區中的指標案「全陽馥」19樓戶也站上123.4萬元，較少受到關注的昆陽站重陽重劃區近期難得有新案「中瑋吾年」進場，也創下105.6萬元成交紀錄，至於受惠比價效應外溢的內湖地區，房價表現也不遑多讓，像是以工商混和區用地為主的五期重劃區，近期預售案「國泰蒔美」成交價站上126.2萬元，另外被視為邊陲地段的東湖生活圈也有個案開出8字頭均價，令人咋舌。

中研院生活圈為全南港區高度適居之區位，挾政經、商業及交通之地利優勢，除擁得天獨厚的大面積綠地、高綠覆環境，研究路二段生活機能集中，日常採買、美食小吃及連鎖餐飲一日三餐皆可在此滿足，此外，沿著研究路即可迅接南港經貿園區，近取Citylink、環球購物中心及將於2023年營運的LaLaport 南港，而老牌建商國賓大建設看準該地段潛力，在此推出「中研首席」，11分鐘可至南港展覽館站，幸福、福山、白雲等多座公園環繞，將人文質感加乘，九年完整學區，加上8字頭親民單價，讓嚮往在都市恣意安心處所的居住者皆能輕鬆入主。

規劃出精緻高坪效格局。圖/業者提供

「中研首席」坐落於南港區福山街，全案以零店面、純住宅規劃，打造22~29坪精緻2-3房，採北市少見的全坡道平面車位規劃，並有符合時代潮流的電動汽車充電車樁，加上媲美豪宅等級的精品建材，如：德國百年工藝Bosch、TOTO、YKK、Poll-tex荷蘭防霾紗窗、法國Weber隔音墊等國際精品建材，打造成區內稀有頂規輕豪宅。