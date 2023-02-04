保值就買市中心！置產族瞄準「遠雄夏沐」

在藝文特區開發飽和後，小檜溪重劃區，儼然成為桃園市房價領頭羊，小檜溪前年房價已達4字頭，去年更有部份建案挑戰5字頭大關。據住展房屋網調查，目前小檜溪重劃區的「遠雄夏沐」，開價每坪達55萬，面南崁溪的河景戶更高達6字頭，不少去年下半年開賣的新案，也都有部分樓層或房型坐5望6，行情約高出桃園市平均房價25%。

近幾年六都人口只有桃園市唯一正成長，且有高達2.6％「家戶購屋比」，不僅因為受惠雙北高房價造成的人口外溢紅利，同時也因為從航空城到機捷建設話題不斷，成為台商回流設廠、物流中心的熱區，年輕購屋族群和企業創造的在地就業置產需求，人氣帶動買氣，尤其在市中心當紅的小檜溪重劃區受惠最深，同時也是繼南崁之後，最受機師、空服員等航空業青睞的購屋區段，地段實力和未來潛力，不亞於已經見6字頭的青埔高鐵特區。

桃園市中心小檜溪重畫區開發率已超越9成，市場買氣春節湧入，搶攻重劃區壓軸行情， 「遠雄沐夏」 握有「公園+水岸+商場」優勢條件基地，正面音樂之林公園水岸。

遠雄挾精準眼光選定小檜溪內唯一水岸公園、商場首排，力邀「北市十大豪宅建築師 –呂建勳」操刀規劃戶戶邊間、舒適宜居高尺度的百米水岸地標案「遠雄沐夏」。在小檜溪連續推3期建案的遠雄專案經理蔡紫祺指出，「春節小檜溪遠雄夏沐案也迎來一波買氣！」因為桃園房價相對雙北「俗擱大碗」，所以北客輕移民到桃園買房，就是要實現「買在市中心」、「買正3房」、「買上市品牌建商、豪宅大師作品」、「買view」的夢想；規劃34~48坪3到3+1房的「遠雄夏沐」，也吸引了來自於小檜溪周邊包括大有商圈、中正商圈、藝文商圈、站前商圈的在地客，主要是換屋和為子女置產。

另外，小檜溪還是桃園市中心核心蛋黃區最後重劃區，擁有桃園市中心難得的高綠覆率、水岸景觀與捷運等條件，而且開發率已超過90%。 蔡紫祺表示，「買市中心核心蛋黃區，最能將整個城市成長的紅利，在個人資產上兌現。」主要是核心地段開發量有限，有高地價且隨可開發推案素地可以說是賣一塊少一塊，因而持續增長絕版價值支撐，具有「領漲性強，抗跌性也強」的房產保值力優勢，景氣好時往往成為領漲板塊，市場不好時價格行情依舊相對堅挺。