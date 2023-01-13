小檜溪賣一塊少一塊！「遠雄夏沐」順銷購屋族捧場

總開發面積僅39.94公頃的小檜溪重劃區，擁有桃園市中心難得的高綠覆水岸條件，周邊緊貼機能成熟的大有生活圈、中正夜市商圈、舊市區商圈、大業商圈、桃園東區商圈，至熱鬧的民生路、站前商圈也不遠，自2019年底首案開賣就快速引爆買氣熱度，近3年新潤、璞園、遠雄、東騰、國泰、亞昕、三本等實力建商相繼近場獵地插旗推案下，開發率已超過90%，各大指標品牌建商系列推案也陸續邁入尾聲。

市場人士指出，「2023年小檜溪是賣一塊少一塊，賣一戶少一戶，一兩年內就會出現像桃園藝文特區房市一樣，有錢想買，得耐心等釋出，還可能要跟多組買家競爭搶貨。」未來可能供不應求的預期心態，也讓遠雄建設2022年下半年登場的小檜溪預售新案「遠雄夏沐」，維持穩定的交易實登揭露熱度。

「遠雄夏沐」基地空拍與周邊環境商圈標示圖。

即將絕版的小檜溪重劃區，在藝文特區開發飽和後，儼然已是桃園市房價的領頭羊，小檜溪2021年房價已達4字頭，2022年已有不少建案挑戰5字頭大關。在小檜溪布局三塊基地的遠雄建設，鄰近捷運綠線G09站的一期「遠雄青溪」在幾個月內就快速完銷，遠眺水岸的二期「遠雄青晉」同樣全數完銷，銷售成績亮眼，強強接棒下，在去年第三季壓軸登場第三期「遠雄夏沐」，基地位於春日路、民光東路口，正對4200坪音樂之林公園，視野跨越綠海即是南崁溪水岸綠軸，且西側的萬坪中心商業區，有國泰人壽與麗寶規劃中的商辦與複合式商場，銷售人員表示，遠雄夏沐擁有在小檜溪都少見的「公園+水岸+商場」AA級基地條件，集都會生活機能與水岸名邸優勢於大成，是小檜溪的壓箱寶地段。

相較桃園高鐵特區青埔和新竹竹北兩地房市，相繼在去年中刷出6、7字頭成交新高價，吃雙北移居的「脫北者」購屋潮最大量的桃園市區最熱門的小檜溪，去年才坐5望6字，「小檜溪的價值明顯被低估，但也因為曾經4字頭的青埔和竹北雙雙衝上6、7字頭，讓購屋市場看好實力不輸青埔高鐵特區的小檜溪。」