台中城心耐震智慧生態宅 總價688萬起

台中太平地區近年成長快速，人口數急遽成長為第四多的行政區，其中新光重劃區擁有台中高架大動脈74號快速道路，串連烏日高鐵站到大里軟體園區，30分鐘環遊全台中，吸引許多蛋黃及蛋白區的購屋族，威富建設「十二淳」近鄰新光重劃區，用合宜房價入手，不僅掌握太平市區的既有成熟機能、更持續收獲新興重劃區的成長動能，雙利一手收入。

以中山路、樹孝路雙商圈為軸的300公尺生活圈，星巴克、麥當勞、家樂福等萬千商家、一線品牌環伺，而威富建設「十二淳」位於核心落點，3分鐘上74號快速道，9分鐘近距LaLaport、秀泰影城，更鄰近台灣知名地標馬卡龍公園，多樣的運動場地、共融式遊具，是家庭渡假的新頭號景點，輔以成熟交通機能、商圈和綠地，攬收了太平的最好，解答新太平置產的答案。

外觀3D透視示意圖。圖/業者提供

「十二淳」嚴選精良建料，採用SA鋼筋續接器、高拉力箍筋、高強度混凝土，結合耐震彎鉤設計、緊密箍筋間距等精良工法，使建物耐震級數超越本地區一般法規結構標準，結構系統地震力由法規標準Vpg 79.8提升至95.8，整體耐震力提升20%，為消費者打下安心居住的基礎。 除了嚴謹的耐震規劃，更率先導入「國家級智慧住宅」認證，其中傲視大台中的5大智慧亮點，包括多元智慧寬頻系統建置、WIFI公網、全棟網路訊號覆蓋(3大電信商)的智慧網路、可配備手機控制功能的智慧電子門鎖、手機連線遠端遙控照明、冷氣預冷、遠端監視系統等智慧監控功能、家戶連結中央監控系統、消防安全、防盜監視、緊急求救、瓦斯洩漏等狀況的智慧管理、導入智慧照明設備、節能動力設備、節能空調設施的智慧節能管理系統。