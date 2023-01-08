2023自住為王 國道3分鐘2房價換3房家 「德鄉敦苑」一次到位

2022年的房市，猶如洗三溫暖一般，年初延續著護國神山設廠的光芒助長各重劃區房價持續暴漲，隨著接連而來的升息，平均地權條例修法，殺得購屋族全盤大亂，自住客都在等新年入手時間點。展望2023五力拉扯影響房市變化，「經濟成長力」、「疫後恢復力」、「通膨回穩力」、「升息影響力」和「政策後座力」，置產型買氣還是保守看待，也激起首購低點入手的興趣。

專家指出，長期自住，遇到能力範圍的房價甜蜜點，都是在修正波段中穩定上揚，顯示長期持有者仍能夠維持一定的增值空間，大桃園最受矚目個案，以交通改變購屋地圖的「德鄉敦苑」，出門3分鐘即上國道，南來北往暢遊北台灣各都會區，出國也只要15分鐘即達國際機場，得天獨厚的立地優勢，贏得大桃園年輕家庭一致指名，鄰近南崁台茂百貨商圈，到桃園高鐵站也在車程十來分鐘，未來還有輕軌青埔線直達，重大建設引領未來。

德鄉建設對建築品質執著，屢獲國家建築金獎的肯定。圖╱謝易晏

佳邦營造事業機構、德鄉建設董事長呂長安，多年來專注建築並熱心公益，為了挺青年成家，歡慶迎新，特別回饋推出「結構工程0付款」方案，只要少少自備，就可用二房價升級三房，讓年輕家庭，換更新住更好，多一間房，空間大一點，享受多一點，超優惠升級，一屋全到位。

「德鄉敦苑」2房價換3房家，滿足首購成家一次到位， 實現「青年成家，人人有房」的建築理想。圖╱業者提供

「德鄉敦苑」以雙子星建築地標，首購價格、豪宅規格，一樓規劃迎賓迴車廊道，350坪四季中庭花園，全齡公設超豐富，挑高迎賓大廳、飯店式接待櫃檯、夏普負離子防疫電梯、親子童遊室、綠光健身房、媽媽才藝教室及會客交誼廳，更超前部署能源管理系統（EMS）電動車位，以「創新地標」成為自住客圓夢首選。接待會館地址：桃園市蘆竹區大興路63號旁，貴賓專線：（03）313-3333。