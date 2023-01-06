與建設、科技聚落並肩同行 新北重壓土城引資添動能

掌握政策風向，跟隨產業佈局脈動，是自住購屋首要考量！而新北「閃耀五星」當中以「土城」發展最為強勢，捷運萬大中和線、捷運板南線雙軌翻轉，新北市市長侯友宜日前更宣示土城金城機廠將成為萬大中和線、樹林線的停駐點，並且將規劃8棟住宅、2棟商辦及萬坪商場，可望「創造400億元產值」，加上三環六線捷運路網即將在2030年完成佈局，亦有土城司法園區計畫，司法單位規劃進駐，未來有機會納入國會遷建地點或開發為科學園區，一舉推升土城，邁向國際新都市。

身為北台灣重點高科技產業聚落的土城除以捷運板南線串起南港經貿園區、101信義計劃區、東區、台北車站到新板特區等六大精華區，更有板橋遠東T-PARK園區及中和軟體園區、頂埔鴻海科技園區、永寧科技園區等產業聚落力量加持、新北市政府集結民間企業之量能灌注土城！其中「土城海山商圈」為板南線進入土城的第一站，以海山站為軸心，近土城暫緩發展區，集建設利多於一身，自2018起開啟黃金十年快速發展期，幾乎年年一建設加速區域翻轉，從日月光廣場、土城長庚醫院、捷運三鶯線、北土城交流道、捷運萬大線二期等，還有統一集團購物中心、中工AI 智慧園區等，以及最新的金城機廠開發案及司法園區計畫案，從中央、地方到民間大型企業，建設量能充沛源源不絕，整體趨勢向上不變。

然而「土城」在新北閃耀五星計畫中，扮演科技廊帶最關鍵之區位，北鄰中和&遠東科技園區，南面永寧、頂埔產業園區，亦有遠東T-PARK園區，GOOGLE、鴻海、亞馬遜等高科技產業拉抬，加上將於2025年完工的中工AI智慧園區，將創造約1.3萬個就業機會，數萬名科技菁英擁簇，立足金三角產業聚落核心區位。

土城已在這幾年發展實質建設、無需等待，躍升自住客最聚焦之地段，看好其發展潛力，「大同集團·尚志資產開發」於捷運板南線海山站500米之距打造萬坪莊園系列建案，推出壓軸鉅作「大同莊園3」，位處繁華商業中心，現為板南線上稀有的全區萬坪基地開發案，由「尚志資產開發」全街廓規劃，零地主戶、零店面，大規模開發氣勢，至莊園一期推出後就持續成為新北市備受矚目的指標大型建案。

「大同莊園3」採SS+SC鋼骨雙制震規劃，打造33層擎天地標，並運用低建蔽率、高綠覆率之優勢，型塑最舒適棟距、最寬闊的視野，同時與莊園一、二期建築量體形成嶄新都市樣貌，自成一格的壯闊地段，佐以豐富多元休閒設施，如千坪私人花園、獨棟接待會所、室內溫水游泳池等，充份體驗生活之樂趣。而如此大規模開發，在含金量極高的板南線上絕對稀有罕見，也因此成為區域換屋首選建案，特別是3～4房廣受科技高階主管青睞，另外，不少自營商、企業主手上資金充足，以家族地緣性為前提出手購入，成為區域置產、自住雙首選。

「大同莊園3」與一、二期形成嶄新街廓，為區域罕見優質住宅環境。

【大同莊園3】

投資興建：大同集團·尚志資產開發(股)有限公司

企劃銷售：海悅國際開發股份有限公司

基地面積：約4,966坪

樓層規劃：30-33F/B3F

坪 數：24-78坪

房 型：2-4房

接待中心：新北市土城區莊園街11號旁(捷運海山站旁)

貴賓專線：02-2270-5288

官 網：https://reurl.cc/oZona3