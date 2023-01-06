2023買盤慢狠準！剛性買盤續撐 這區逆勢超強勢…

大通膨時代，2022年央行啟動4度升息，政府祭出打房政策，論景氣、資金與政策面看似不利於房市，實際上行家看懂了趨勢背後的實質意義。專家分析表示，買氣從熱至今稍微放慢步伐，相對地成交十分精準，自住型買盤依舊是支撐買氣的主流客層，不論如何，通膨時代下原物料與房價並未有跌價下修的可能性，房價只是反映通膨造成的高成本，剛需強勁導致房價更趨於保值，整體不看買氣數字，而最該讀懂房價的意義。

西區逆勢崛起 真空產品萬眾矚目

隨著時序來至2023，展望未來房市走向，整體趨勢為何呢？民眾買房該選擇哪區呢？專家認為，建設利多依舊是促進買氣、撐起房價的關鍵，綜觀台北市東區與西區，東區缺乏建設話題，而西區因史上最大公辦都更、素有西區門戶計畫最後一塊拼圖之稱的台北車站雙子星大樓的606億元重磅建設計畫而崛起，強勁建設動能排擠東區價值，由於西區開發甚早，素地與新推案寥寥無幾，一有新案推出往往成為市場焦點，西區始終為房市指標區，建設利多成就價值不敗關鍵，隸屬於西區的大同區緊鄰雙子星大樓，享有捷運利多價值，更是意外沾光。

積極挹注建設活水 大同區意外成為焦點

政府大刀闊斧積極建設大同區，讓該區意外成為市場焦點，前市長政見之一期盼讓「讓大同區成為最有價值的區域」，挹注近百億資金活水，關鍵建設除了台北雙星之外，還有中華郵政雙塔等國家級建設、公共工程。

萬眾矚目的雙子星大樓計畫，如火如荼進入開工階段，全案斥資606億元預計2027年完工，可望帶來千億經濟產值，猶如東京車站之於丸之內，台北雙星之於大同區，豪辦、精品商場與百年豐富的歷史建築共存共榮，中華郵政雙塔、撫臺街洋樓、北門舊城對坐雙子星，舊城新地標繁華交織，其匯聚交通動線之地段，未來長線發展潛力更是驚人。

「大橋湛」出站40公尺即到家，為名副其實的捷運宅。

除了雙子星大樓，從基泰忠孝大樓的完工，再至皇翔建設台汽北站所改建的A級商辦案預估2023年落成，2025年完工的台北舊市議會地上權案，以及台北車站E1、E2公辦都更案等眾建設動能齊發，預估將引入數萬名就業機會，北市東西區地段光芒可望翻轉，加上大同蘊藏百年的歷史古蹟，包含台北工場等周邊古蹟修復，將一舉拉抬西區形象，形塑國際宜居城市，打造國門地標全新典範。

買進大同區鈔保值 大橋頭站唯一新成屋

看準西區門戶量能大爆發，不少建案擁抱雙子星題材、房價站上百萬，儘管現階段大同區仍有雙位數優質個案可入手，眼見精華地稀缺，都更曠日廢時，捷運周邊土地幾近絕版，市場動盪之際，回防成熟蛋黃區更是購屋準則，房價向上將有所支撐。

「大橋湛」周邊交通動線綿密，輕鬆接軌大台北地區。

由第五大道與瓏山林營建雙強聯手打造的精品建築「大橋湛」對坐捷運大橋頭站，出站40公尺即到家，透過捷運輕鬆掌握時間，悠遊大台北地區自在從容，迅接延三、迪化商圈，漫步即可至百年人文薈萃之太平、永樂、大橋三所國小，享有極為優越的地理位置，捷運價值除了意味交通距離遠近，也與保值性、房貸條件息息相關，距捷運500公尺以內才是貨真價實的捷運宅，即便是小宅，若信用良好，有機會享有八成房貸條件，以「大橋湛」而言，至捷運不到百米，是銀行眼中相對優質的住宅。

別於預售屋不可控的時間成本，「大橋湛」全新完工，建築品質眼見為憑，且多數戶別擁市心難得一見百米棟距，收納繁華市景、陽明山及淡水河景致，建商更貼心提供全室精裝修及家電，吸引許多來自北中南獨具慧眼的買方。