建築也要講究「厚工」 自住客要的這案子都有

下樓就有公園、住家對面就有便利商店，旁邊還有三大商圈與多所明星學區，再加上區域建設利多共榮共好，以上條件堪稱是自住客最嚮往的區域環境，而擁有眾多優勢的建案哪裡找？答案就在「南悅豐映」。

「南悅豐映」選址北屯核心區段大連路上，鄰近占地超過2萬坪的水湳生態公園，下樓步行不到100公尺就可到達，此外，圍繞公園旁還有崇德、北平、中清三大商圈，生活機能豐富不在話下，最讓家庭客中意的，就是該案鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校、普霖斯頓雙語國際小學等明星學區，上學免舟車勞頓，天天能讓孩子「再睡五分鐘」，也成了家長置產於此的重大關鍵。

新銳建築品牌「南悅建設」有著強而有力的後盾，是上市公司、台灣代銷龍頭海悅國際(2348)旗下品牌，事實上，海悅國際全台各地都有推案，再加上長年累積的代銷經驗，建築作品始終體貼自住客需求，也符合市場潮流，更讓「南悅建設」的首發作品令人期待。

新銳建築品牌南悅建設首發案「南悅豐映」，建築外觀由台中市知名建築師許獻叡設計，此為

3D外觀示意圖。

市場分析，「南悅豐映」位處繁華的大連路商圈，完美閃避了重劃區開發的黑暗期，坐享北屯核心既有的生活機能，以及未來重大建設，包含台中大巨蛋、漢神洲際購物中心、國民兒童運動中心…等開發的優勢，未來台中最大面積開發14期重劃區的建設發展與房市外溢效應，該案都能直接受惠。

值得一提的是，「南悅建設」手握多筆庫存土地，除北屯首發案「南悅豐映」外，後續還將在南屯區單元五、十三期重劃區等熱門區域推案，而為打響品牌知名度，首發作品從建築團隊、結構工法、建材配備、格局動線等，無不謹慎、細心規劃，打造建築作品以職人精神、「厚工」以待，多處規劃都可看得出巧思。

該案建築外觀由台中市知名建築師許獻叡設計、燈光計畫委請袁宗南大師操刀、豪宅御用公設統籌 劉俊男、植覺推手-惟薪景觀、結構規劃邀請到大彥工程顧問，並且有委外第三方結構審查，大大增加結構安全保障。加上全案零店面純住宅，一層四併均質格局，結構安全方面格外注重，地上層規劃厚達30cm的剪力牆，結構耐震達7級，耐震係數0.41G超越核電廠，並找來業界豪宅御用的大信防水施作，專利工法-軍規級格雷盾防水塗料，可有效解決以往購屋族困擾的漏水問題，從剪力牆、耐震、防水等重大工程項目，選用的團隊與標準均比照高檔豪宅、豪辦，在在顯示該案「厚工」的程度。

「南悅豐映」樣品屋實景。

現場銷售指出，目前該案客戶以專業人士為主，如醫師、老師、金融業等，這群各領域佼佼者看事情很重數據、重細節，也嚮往與眾不同的住宅表現與區域環境，「南悅豐映」規劃設計格外打動這群專業人士。