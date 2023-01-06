史博館特區新案「南科悦揚」 讓利3字頭房價增值

總開發經費158.67億元的台南「北外環」快速道路，是南科最重要的聯外道路。原先安南區往南科需耗時約20分到30分，111年10月18日「北外環第三期」開通後，開車只要約10分鐘即可抵達，到台南高鐵特區也只需20分鐘，徹底解決市區與永康交流道塞車的問題，同時也讓安南的史博館特區躍升為南科新貴購屋首選。

由上市品牌子公司博元建設與地主整合出約4,690坪基地，鄰近富擁十萬坪綠地，「台灣歷史博物館」的優質景觀，推出2~3房高質感大樓預售案，戶數規模約1400戶左右，預計售價將控制在讓利3字頭。

地產業者指出，「北外環沿線房價全面看漲，開車約10分鐘到南科的史博館特區已坐穩3字頭，未來具備景觀機能者更有望挑戰4字頭房價。」北外環對台南房市的意義，相當於以ㄇ字環繞大台中的台74線環狀快速道路，都徹底改變台南人和台中人的購屋熱區，仰賴這兩條快速道路的沿線房價，無一不漲。

台積電效應+北外環利多，台南史博館特區房市3字頭啟動利多漲勢。

竹科悦揚翻漲經驗 南科悦揚再現

「買重劃區的案子，一定賺得比別人多！挑上市集團的案子買，賺更大！」總經理舉例，當初台中高鐵特區「夢幻誠」預售每坪開價23~25萬，自備最低38萬買2房，現在台中高鐵特區行情已經攀上37-42萬。無獨有偶，當年預售開價26萬的「竹科悦揚」，自備49萬起就能買2房，今年成屋交易的實登行情都60多萬了。以單價行情來看上市櫃品牌公司重劃區推案從預售到成屋都有很大的漲幅空間，若以自備款的投報率估算漲幅會更驚人。

此外，台南平實營區在今年中傳出新案開價6字頭，鹽行重劃區遠雄新案預估開出4字頭。有北外環利多光環加持，快速串聯成為「南科新貴購屋第一站」的史博館重劃區「3字頭你還不買，那台南其他案子你也無須列入考慮了。」而且，相較全台南一整年平均9000戶的交易量，海悅廣告認為，南科悦揚第一期僅僅釋出約1400戶的量，「預計會賣得滿快的。」

南科安家計畫 上市建商集團造鎮

正當台灣城市都為了在城市中尋找可以規劃廣大綠地、兼容藝文氣息，又能鄰近護國神山台積電進駐的科學園區的重劃區大傷腦筋時，南科史博館特區房市創造出了綠地、人文與科技園區，和台南民眾最在意的「不塞車」的最佳解方。

上市品牌子公司博元建設新案「南科悦揚」，基地規模近4,600坪，史博館15萬坪亞太國際棒球訓練中心綠地就是個案未來獨享的永久棟距視野，享受下樓花園、出門公園的宜居生活環境，加上北外環交通利多加持，開車10分鐘到南科，20分鐘到台南高鐵特區的優勢，解決台南市與永康交流塞車之苦，放眼全國都很難再找同樣條件的基地優勢。

「南科悦揚」建築外觀3D透視圖。

「南科悦揚」預計將釋出約1,400戶22~33坪兩到三房首購剛需型住宅產品，開案訴求「南科成家首選，千戶造鎮計畫」，自備58萬起入主4600坪森態建築，放眼台南市區，只有「南科悦揚」最超值。

接待地址：台南市安南區長和路一段257號

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