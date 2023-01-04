澎湖嶄新國際觀光亮點 亞果青灣山城VILLA國際競圖決選出爐

在澎湖深耕許久的亞果遊艇集團，始終以提升澎湖觀光產值為經營目標，在2018年由子公司「亞青海洋文創」取得青灣仙人掌公園50年經營權後，便積極規劃國際藝術村及海景渡假村等建設，宣示要將青灣打造成國際級的觀光特區。

為讓園區內的建築更具特色，藉以吸引國內外遊客的目光，亞青海洋文創向全世界的建築設計高手發出戰帖，在2022年下旬舉辦「亞果青灣山城VILLA國際競圖」活動，幾個月內徵得來自日本、美國、加拿大、中國（香港）、波蘭等近百組國內外參賽作品，並於12月27日在台北君品酒店舉行最後的決選。

評審仔細查看每個細節，為澎湖未來的觀光亮點把關。圖/業者提供

「通過初選的25組參賽者，在11月中旬曾齊聚澎湖青灣，共組島嶼循環建築創新工作坊，針對現場環境進行深度研討。」主辦單位表示，VILLA國際競圖的參賽作品除了要符合「在地永續‧綠色經濟」的精神之外，更必須與實際的地形地貌結合，建築本身既要有吸睛的特色，還得做到環境永續的國際標準，同時與澎湖的山海美景相互呼應。

由於亞青海洋文創的目標是將自然與人文融入每一棟VILLA之中，所以評審過程可以說相當嚴謹，重金邀請篠原聡子（Satoko Shinohara）教授、戴育澤建築師、許清俊建築師、張清華建築師、劉舜仁教授、黃謙智執行長及蘇國垚總經理等7位國際級大師前來扛起評審重責。經過評審團激烈討論之後，終於選出學生組7名及專業組10名入選者，而他們精彩的設計作品將有機會在青灣仙人掌公園落實。

「亞果青灣山城VILLA國際競圖」活動決選名單（排名不分先後）。圖/業者提供

亞青海洋文創的青灣典範建築園區業已送出申請，若審議通過且工程順利的話，預計將於2025年完成40棟左右的度假VILLA建築。在決選中勝出的參賽作品，最終會呈現出什麼樣的風貌，就讓我們一起拭目以待。