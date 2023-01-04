「寶和植青」南勢角站450米 輕總價入主神坪效3房

近年來致力於危老改建和精品小宅的寶和建設，從天母「寶和稙秀」出發，用心發掘家的新價值，從地段選址、建築團隊、空間坪效、售服保固、建築履歷等讓家變好，實現「回家真好」的生活真諦。

寶和植生宅 雙和人的幸福青鳥

延續「植」建築精神，寶和建設精選雙和之心，推出熱銷建案「寶和植青」。捷運出站散步到家，開窗萬坪綠海湧進，背倚國勝嶺保護區，有如築起一道天然屏障，面對氣候變遷與後疫情時代，緊鄰自然保護區的森態住宅是健康王道。

大師團隊強強聯手 耐震六級安全好宅

「寶和植青」以台北豪宅規格，大師團隊的超強陣容，為雙和人打造植生宅。榮獲2021年北台灣十大建築師楊振植，聯手建築設計周韋任、結構技師張盈智，以最高標準打造精品建築。

27坪正3房 超完美坪效傲視雙和

走進南山路320巷，基地退縮拉出建築的開闊棟距，垂直綠化的錯層陽台，規劃36坪3房2衛雙陽台格局，在人口稠密的雙和區極為稀有。27坪正3房空間極大化，玄關、客餐廳、獨立廚房、雙明衛…房坪更夠、收納更大，一次滿足雙薪家庭的換屋需求。

雙和超強核心 生活機能全到位

南勢角商圈、興南夜市、和平街市集、南洋美食街，雙北量販賣場家樂福、好市多…生活機能完美齊備；關心子女教育的家長，興南國小、中和國中，孩子上學步行3分鐘就到，接送省時、出入安全、父母安心。

一線轉乘5大商圈 就像住在台北市

除了中和新蘆線、動工中的萬大中和線，還有已通車的新北環狀線；中和新蘆線一線轉乘5大雙捷運商圈：1站到景安，5站到東門，6站到新板，以更輕鬆的房價，換更有餘裕的生活。

健康防疫高規建材 5年防水保固

從電梯車廂開始，特選日本SHARP空氣清淨機、各戶玄關nanoeTM奈米水離子發生器、BWT淨水科技、複層膠合玻璃氣密窗…從地段、規劃到建材，落實植生宅理念，歡迎新婚小夫妻、二代置產族、雙和換屋族翩翩落籍。

預約專線：02-2942-0315 接待會館：新北市中和區興南路二段22-3號