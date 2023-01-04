「築觀」中坪數卡位中山北士林官邸首排視野包廂

成立27年的璞園建築團隊，是天母人最熟悉的高品質建築品牌，今年以追求「建築」美學工藝獨特「觀點」的「築觀建築」推出同名建案「築觀」，在中山北路最尊貴的五段「士林官邸」視野首排，整合出二十年內中山北路第一排屈指可數的660坪純住基地，推出專為大景而生的空中Villa概念產品，單層五戶中山北路第一排罕見50-65坪中坪數房型，每戶皆擁有3面採光，近景是中山北路楓香綠蔭、中景是士林官邸與士林天母的城市天際線，東面遠眺陽明山劍南山蓊鬱綠海、西側遙瞰觀音夕照淡水河入海。

「正中山北路第一排純住門牌」、「士林官邸視野包廂」、「中山北路罕見超過500坪基地推中坪數產品」，璞園建築團隊樸群廣告指出，3大特色加持「築觀」絕無僅有的稀有性，中坪數總價帶對高端資產客來說更具備有「買1戶再多帶1戶」的「置產靈活性」，因此，開賣以來跨區吸引北投、中山、大安、松山甚至信義區客群進場「卡位」，連「買房離不開天母」的天母人，都跟著璞園建築團隊築觀建築首推的同名代表作，買進士林。

「築觀」 14樓規劃為挑高7.2米景觀健身房與LOUNGE BAR，頂樓宴會廳將山景與屋頂花園融合一體，提供更高階的會所體驗。

專為大景而生的「築觀」，選用SS鋼骨結構結合帷幕系統，將窗景面積極大化，迎接由陽明山蔓延而來多層次、多景深的壯闊景觀，比傳統封閉格局增加約30%採光牆面面積，室內挑高3.6米，巨幅落地窗寬納景觀如畫，達戶戶三面採光納景。同時嵌入共計128組日本住友集團的「高阻尼橡膠GRAST制震壁系統」及「H型鋼柱耐震間柱」，雙制震系統達0.28G耐震六級的結構強度，並提供7年設備保固、10年防水保固。

「築觀」 一樓3D示意圖。

最迷人的是「築觀」660坪大基地條件創造出的豐富休憩公設空間，迎賓大廳以美術館氛圍打造，入口設置訂製裝置藝術，一樓戶外泳池結合池畔BAR，室內外無籬兒童遊戲區連接戲水池，14樓規劃為挑高7.2米景觀健身房與LOUNGE BAR，頂樓宴會廳將山景與屋頂花園融合一體，提供更高階的會所體驗。同時，建築動線與設備也融入防疫規劃，門廳入口設計兩進式風除空間、全區零接觸感應門禁系統，從室外到室內三道空調為公共空間換氣、淨氣。每處細節都最高規格設計，搭配中山北路士林官邸第一排的稀有地段價值，士林站成熟的生活機能，與士林TOD、北士科、萬寶紡織、士紙等萬坪舊廠都更價值等未來利多議題，吸引高階企業主、自營商、在地客爭相入主。

築觀：https://bit.ly/3jIXIYB